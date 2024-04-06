【J臣研究所】光年八十水準夠高

筆者近年出入澳紐買馬都識到唔少鬼佬，佢哋差不多每年都到港睇七人欖球賽，當然觀戰只係表面，放假劈酒為實，不過以我所見，今年真係冇以往咁熱鬧，銅鑼灣一帶封路還封路，但人流唔算多，剛星期五晚中環蘭桂芳一帶，亦見唔到太多鬼佬飲到癲，照咁睇今日馬場都唔慌會多人，實在令人擔心。

先睇第3場三班1200米，形勢相當清晰，「光年八十」四班贏馬後上三班接連3場都只跑位置，但睇番呢3場水準都十分高，大前仗總場次375全程外疊望空，力迫當時大勇嘅「華麗再勝」獲亞軍，拋甩了其後於谷草連贏兩場嘅「顏色大皇」，前仗輸給「嘉應高昇」半馬位獲季軍，後駒再出取得連捷，計正「光年八十」喺三班贏馬只係時間問題，今場更由上仗8檔變成3檔起步，最大疑點都係睇潘頓點樣發揮。

「駿奕快車」上場初出直路賽已追得好勁，埋門大閘明顯有進步，計馬將來跑1400米以上更好，但今戰已要吼實。「金發盛世」大前仗贏三班谷戰水準唔差，小心馬房近期殺得性起，也要重視。

第7場二級賽1200米，短途錦標，「金鑽貴人」上場起步慢兼遇上慢步速，落敗都叫情有可原，今次跑番二級賽僅讓同場對手5磅，加上此場快馬多，應該好難再有意外。「幸運有您」在上年12月同程香港短途錦標末段時間比「金鑽貴人」更快，今季轉羅富全馬房確實有進步，回師1200米有權贏，簡簡單單買佢同「金鑽貴人」Q及QP就夠。