【耀眼精選】綫路萬里揭底牌

每逢跑馬筆者嘅電話喺場與場之間就會咇咇聲響唔停，幾位戰友都會趁呢段空檔分享對當日場地嘅睇法，邊啲馬有投注價值，輸咗就哭馬喪，贏嘅就出事後飛炫耀吓。響啱啱嘅禮拜三，有位戰友好靜局，直至跑晒8場先至蒲頭，劈頭第一句話自己成就解鎖。呢位戰友不嬲都走得好前，係我哋圍內第一個唔再睇電視直播寧願上網睇細芒，亦係好早就嘗試用AI幫手度馬嘅高手，正當筆者同其餘幾位戰友估緊佢係唔係贏大錢時，佢先開估話成晚對住部電腦，但係齋睇唔賭一毫子都冇買過，係自接觸賽馬以嚟嘅第一次。

泥地賽過往係出擊嘅好時機，憑住對血統嘅認知，經常可以發掘到好似早幾季響馬雅胯下爆53倍嘅「禪勝寶駒」呢類轉場嘅冷門馬。不過近兩季泥地跑道，幾位戰友都異口同聲話好難捉摸，跑道偏差同變化主導勝負，完全掩蓋馬匹實力同場地性能，唔單止賽果難捉，賽後做功課更加易被誤導同扭曲，近乎唔可信。

今期推介兩駒，第2場「大將」血統長好過短，對上3戰逐步增程部署正路，初跑2000米係時候現真身，不過前提場地要乾快唔好太黏。第4場「綫路萬里」上仗初出拉士200米追勢吸引，加程隨時揭底牌。