【分秒在握】希威森搏殺「着燈」

今次第5場賽事，論銳氣，當然以「快狠準」最盛，不過贏馬後韜光養晦的「爵登」一樣不能看輕，尤其上仗於田草1200米入位，只以頸位之微飲恨，今次重配贏馬拍檔希威森，都係一條心搏殺，由10檔移回4檔更穩陣。

雖然「爵登」早前贏的是直路賽，但其實贏馬前，此駒已三番四次在1200米上名，甚至計作賽經驗，1200米比1000米更多，因此單單以1200米未贏過的論點而小看此駒，要小心中伏。事實上，「爵登」在贏馬之前，其實兩度在1200米上名負於「錶之銀河」，以事後眼光來看，當時不敵，也算是雖敗猶榮了。

至於「爵登」上仗在田草1200米重新入位，表現亦不差，因為該場賽事步速偏慢，首800米只造46秒8，而末段時間則快至23.2秒，「爵登」早段居6、7位，末段力追下，幾乎與「實力派」及「光年八十」同到終點，最終影相後以頸位飲恨跑季軍，也無話可說了。

今次「爵登」由10檔移回4檔，形勢上比上仗更佳，況且今次同場出馬少之外，快馬亦不算多，此駒經歷過上仗慢步速的實戰經驗後再臨，就算遇相類似形勢，估計亦能應付。加上希威森有幸取回帥權，按理應會用心演繹，否則表現欠佳，下一仗隨時會換人搏殺。

■長風

第5場 2爵登 6快狠準

8安泰 1綠族豐收