今日兩場二級賽 CEO有膽有腳

今日有兩場二級賽上演，馬會CEO應家柏先生分析賽事。第7場1200米二級賽短途錦標，預期步速不慢，「金鑽貴人」今年已兩度敗陣，上仗女皇銀禧紀念盃時排外檔形勢不利，早段留居馬群後方，直路上未能施展慣常的強勁加速力，結果只得第5名，今仗雖然較對手多負5磅，但爭勝及上名機會依然相當樂觀。

「嫡愛心」上仗後上僅不敵「威力奔騰」而屈居亞軍，今仗排10檔起步，但仍具位望。「威力奔騰」今次再與「嫡愛心」同場，上次牠的負磅較輕，最終險勝，今仗兩駒平磅角逐，而且自最外檔起步將加添爭勝難度，今賽關鍵在於早段能否佔取有利位置，若能做到這一點，仍有力爭入一席。「賢者無敵」表現繼續進步，亦有機會入圍。此外，「幸運有您」曾於香港短途錦標及百週年短途紀念盃跑獲亞軍，亦是三甲之選。

第8場1600米二級賽主席錦標，預期早段步速正常。「永遠美麗」上仗在女皇銀禧紀念盃跑來欠運，只得第4名，今次在8檔起步，預料有機會佔取二疊位置伺機而動，是頭馬及三甲之選。

「越駿歡欣」今季已取得5場頭馬，包括攻下三級賽一月盃，今仗再由巴度策騎，有機會闖入一席。「神虎龍駒」上仗在直路上未能順利望空而見負，今仗有力交出更佳表現。