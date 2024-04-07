【賽後報告】安泰心律不正 順勢而飛豪堡倒地

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，霍宏聲報告，「高氣派」在直路上墮退，他對坐騎的動作有些疑慮，而坐騎於接近終點時發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「神魔金剛」發現右前腿不良於行。由於賀銘年因超磅而未能履行「高氣派」的策騎聘約，小組批准此駒改由巴度策騎。考慮到賀銘年涉及類似指控的良好紀錄後，小組接納他就超磅提供的解釋。

第2場：「躡景追飛」接近500米處時在「得勝多」迅速墮退之際踢中該駒的後蹄，因而嚴重失蹄，也導致見習騎師鍾易禮嚴重失去平衡及其後在餘下途程上左腳脫出腳踏。

第3場：賽後，布文表示，儘管「金發盛世」須在沒有遮擋下走外疊，但坐騎全程走勢欠順。他又說，他在直路上覺得坐騎或有不妥，遂收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢「嘉應獎昇」的騎法時，艾道拿表示，他獲指示是賽讓坐騎如牠最近於3月15日及26日試閘時般於早段留後競跑。他說，因此他選擇讓坐騎於早段佔取「駿奕快車」之後的位置，而坐騎走勢良佳。他說，他在直路上屬意讓坐騎移至「駿奕快車」外側以推進，因為他擔心假如將坐騎推進至該駒內側的話，鑒於「駿奕快車」及「光年八十」均屬熱門馬匹，坐騎或許難以望空。他又說，當「拍馬難追」未有推進上前時，坐騎於接近300米處時一度在「駿奕快車」之後受困，繼而於200米處移至該駒內側以望空，坐騎其後衝刺良佳。練馬師賀賢確認所發出的指示，並說他曾指示艾道拿讓此駒於早段留後競跑，因為此駒近兩次試閘時在此跑法下均於末段衝刺良佳。

第4場：「豪堡」跑離400米處時有不妥及被收停。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒右前腿受傷。被抽取樣本檢驗。

第5場：「安泰」心律不正常。被查詢時，艾兆禮表示，除了賽前他預期「快狠準」可佔取前列位置外，他未獲發任何具體指示。他說，坐騎早段居「承夆冠駒」外側時，他起初打算盡力在該駒之後取得遮擋，但由於「爵登」推進至其內側，而賽事早段步速較標準時間慢，他未能這樣做，坐騎因而在沒有遮擋下走外疊。他又說，因此他於接近900米處時開始讓坐騎上前超越「承夆冠駒」，而坐騎於接近750米處時得以佔取領先位置。被查詢是否有機會約束坐騎以居「愛馬善」之後競跑時，艾兆禮表示，他覺得坐騎走勢暢順，而當他確認賽事步速不太快時，他樂於讓坐騎繼續居於「愛馬善」前方競跑。小組認為艾兆禮在此情況下採取的策略屬合理。

第6場：被查詢有關「健康快車」最後100米的騎法時，艾道拿表示，坐騎於接近250米處時進佔第2位，其後未能追近頭馬「同祥和順」。他表示，坐騎於趨近100米處時開始跑來吃力，他因而催策坐騎以持續鼓勵坐騎以最佳名次過終點。他說，然而坐騎於末段被「球星」挑戰，儘管他已作出努力，但坐騎仍未能保住亞軍。小組考慮了艾道拿的解釋後，認為他已於賽事最後100米對坐騎施加了適當的催策力度。

抵達起步點後「紅錢到」被發現口內有血。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。入閘後向後坐下。其後被牽出閘廂，再次接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。碰撞。賽後，潘頓報告，「無敵星」下仗若可增程角逐應有利牠發揮。

第7場：賽後，艾兆禮報告，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地受賽事期間的天雨影響，「幸運有您」因而未能完全展步。「順勢而飛」自直路彎起收慢，接近300米處時有不妥。賽後，獸醫報告，「順勢而飛」流鼻血（第2次）。

第9場：賽後，董明朗報告，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地受賽事期間的天雨影響，不合「智勝龍」發揮。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，田泰安報告，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地受賽事期間的天雨影響，不合「佳福駒」發揮。

第10場：由於賀銘年因超磅而未能履行「嘉寶神駒」的策騎聘約，小組批准此駒改由艾兆禮策騎。考慮到賀銘年涉及類似指控的良好紀錄後，小組接納他就超磅提供的解釋。

一般事項：

練馬師文家良在編號J368馬匹未有打上烙印時為該駒報名參加閘廂測試，被罰2,000元。