好彩唔肯掛靴住 戴圖理繼續神奇1日6捷！

近年世界馬壇有啲著名騎師明明講咗退休掛靴，但最後都改變決定，香港馬迷最熟悉嗰位一定係莫雷拉啦，但成績證明呢位巴西騎師真係唔使退休喎，尋日佢喺日本策騎「橡木城」贏咗一級賽櫻花賞。至於另一位就係意大利殿堂級騎師戴圖理，佢原本話咗騎埋上年就結束騎師生涯，但最尾就轉軚轉往美國嘅加州發展，仲話隨時可能騎多3幾年。

不過，事實證明雖然已經53歲，戴圖理依然寶刀未老，真係唔使咁快掛靴，而佢啱啱禮拜六喺聖雅尼塔馬場又有技驚四座嘅演出，全日騎8駒上陣，竟然可以一口氣贏晒頭6匹坐騎，餘下兩駒亦攞到1亞1季，全日6冠1亞1季，兼且憑著名練馬師巴富達嘅Nothing Like You揚威G2聖雅尼塔橡樹賽。值得一提，戴圖理今次6匹頭馬都唔係全部係熱門，賠率分別係3.75、7、6、5、11同埋8倍，如果買1英鎊6串1過關，足足收番11萬鎊，認真誇張。

對於攞到今次成績，戴圖理賽後都話冇咩可以形容到自己心情，佢都問自己呢一切係咪真、係咪發緊夢、同埋係咪真係發生咗。但對戴圖理嚟講，同類事件唔係第一次發生啦，事關佢喺1996年於英國雅士谷馬場正正試過包辦當日7場頭馬，堪稱經典。