復出騎師傅兩件 何澤堯現新氣象

華將一哥何澤堯今季真係唔算太順，先喺舊年暑假去咗日本客串點知遇上墮馬意外，搞到今季遲咗上陣，然後喺10月初夥拍「喜至寶」攞到平頭冠軍，都畀競賽小組罰佢未有力策坐騎至終點，重判停賽10日，即使最後用罰錢代替2日，但停8日都好傷。

嚟到今年1月尾何澤堯就策騎「浪漫風采」轉彎入直路時跌咗落嚟，令佢條頸同手指受傷，經過兩個幾月嘅休息，最近佢已經可以恢復操馬同試閘，今個禮拜三谷戰亦可以復出，但只得師傅方嘉柏提供兩匹坐騎，就係尾二場嘅「大千氣象」同「巴薩諾瓦」，睇嚟始終久休復出，Vincent都係想慢慢重拾比賽節奏，然後慢慢再增程坐騎數目啩。

不過，今次方嘉柏畀愛徒嗰兩匹馬都唔係冇餐士，「大千氣象」雖然上仗轉場增程跑三班田草2000米大敗，但嗰場早咗發力兼被頂出3、4疊無遮擋，最後輸畀「大至尊」都好合理遮，今次回師兩戰全勝嘅谷草主場，不能忽視啦。

至於尾場「巴薩諾瓦」最近演出反覆啲，但2月中跑三班谷草1200米後上輸個頭畀「有財有勢」卻可以殺低今次同場嘅「顏色大皇」，依家畀當時孭少6磅，唔係無威脅。