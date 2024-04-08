破澳洲紀錄 雲絲仙子囡囡1000萬澳紙成交！

澳洲悉尼今日(4月8日)繼續舉行殷利殊澳洲復活節週歲馬拍賣會，早前已報導香港各倉主分別投到嘅賽駒，至於拍賣會全日都有重點，就係澳洲馬后「雲絲仙子」(Winx)首胎女兒可供競投。

「雲絲仙子」服役期間成就斐然，至轉任為種馬後，首胎配種對象為「比亞路」(Pierro)，而佢哋嘅囡囡今日喺澳洲復活節週歲馬拍賣會供競投，引起國際馬壇嘅興趣。此周歲馬起標價為200萬澳元，唔使幾分鐘就已經叫到上500萬澳元，最後更以1000萬澳元(折合約5148萬港元)成交，買家為Woppitt Bloodstock，Woppitt Bloodstock為「雲絲仙子」服役期間嘅馬主之一Debbie Kepitis所創立，當Debbie Kepitis知道自己成功投得「雲絲仙子」囡囡，佢都非常激動，更一度哭泣！會後Debbie Kepitis接受訪問，表示Lot 391將會留喺澳洲，並交由華禮納訓練。

以往周歲馬拍賣會成交價普遍唔會太高，但「雲絲仙子」(Winx)首胎女兒成交價已經打破澳洲周歲馬成交價紀錄，過往最高成交價為500萬澳元，現時1000萬澳元打破紀錄，當然係前無古人啦。