【賽馬以外】依家咁鬼熱 提早黃昏賽有冇得諗？

唔知大家一起身通常會做啲乜？擦牙洗面呢啲唔使講啦，筆者就一定會開天文台個app，睇吓今日天氣預報，然後決定使唔使帶件褸同埋帶遮嘛。不過，有啲嘢就唔使睇天文台個app都感受到，就係香港愈嚟愈熱呢個事實，就好似啱啱過咗嘅3月，天文台喺上個月24號錄得最高攝氏31.5度，打破咗1973年創下的3月紀錄，而上個月平均最高氣溫就有攝氏23.9度，較正常值高2.0度。或者筆者感受比較深啦，因為住嘅地方比較熱，上個月正正試過32度，而當3月都係咁嘅時候，真係幻想唔到去到6、7月係咩環境，隨時一出街就濕晒流晒汗。

全球暖化，香港愈嚟愈熱係鐵一般嘅事實，就算依家盡力做好環保工作，要將情況逆轉都要花一段長時間，當然筆者絕對支持節能減碳，但人類破壞環境嘅惡果，依一刻點都要承擔。所以筆者覺得舊年馬會決定復辦黃昏賽，雖然對好多馬經從業員、馬圈中人甚至馬主都構成一啲唔方便，但為咗騎師、馬匹福祉，等佢哋唔使喺夏天烈日當空下比賽，對人馬安全都係好事，因為香港炎熱又濕度高嘅天氣，人馬都易中暑，萬一有咩事，大家都唔想見到，所以就算真係構成諸多不便，筆者都認同上季將6、7月嘅沙田日賽改為黃昏賽。

不過，既然都知道香港愈嚟愈熱，咁馬會究竟會唔會考慮下將黃昏賽再提早少少進行呢？例如會唔會喺5月，又或者係等到英超完結後嘅5月下旬，就安排黃昏賽呢？無疑上季突然復辦黃昏賽，的確係有少少令人意外，大部分馬圈中人，包括啲練馬師、馬主都要重新適應，甚至要改吓啲生活習慣，事關平時日賽，大部分人都係跑完馬再去食晚飯，咁變咗黃昏賽，跑完都晚上8點幾，自然要改變吓晚飯模式。同埋黃昏賽究竟對馬匹表現有冇影響？呢啲都係要多少少數據收集，先可以略知端倪，咁加啲黃昏賽日數，絕對幫到手，況且以香港目前天氣狀況，相信去到5月中左右已經會好熱，就算以人馬安全角度，提早搞黃昏賽真係一啲問題都冇。

至於有人可能覺得依家下晝4點鐘都好熱，會唔會考慮將黃昏賽頭馬開跑時間延遲至下晝5點呢？筆者就覺得再夜啲就幾乎同夜賽無大分別，同埋如果跑到10至11場，尾場隨時等到10點先開跑，咁又好似唔係太好，所以下晝4點呢個開跑時間，筆者就覺得唔使點變，始終世界所有嘢都會有人鍾意，有人唔鍾意嘛。

不過，睇番馬會網頁嘅賽期表，暫時6、7月嘅沙田賽事，仲係顯示日賽嘅LOGO，唔知幾時會整番個黃昏賽Logo，表明嗰日係跑黃昏賽呢？

■山無陵