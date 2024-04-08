咁贏落去 鍾仔季尾喺師傅手上拎告東尼獎？

年輕騎師只要有潛質，再加上努力不懈，進步可一日千里，近期告東尼徒弟鍾易禮愈戰愈勇，今季已贏到36W，位居騎師榜第4位，睇走勢今季奪「告東尼獎」機會確是高唱入雲，而且只要多取3W就可以畢業升格。此子近期與師傅告東尼合作，近5期3度有馬贏，總共交出4W，兩人成績同樣直線上升，此對師徒絕對互利互惠！嚟緊周三谷草，此對師徒又有5駒合作，「亞機拉」、「顏色大皇」俱於剛戰贏馬，「開心勇駒」及「健康之星」則於上仗跑獲亞軍及季軍，4駒均屬餐士馬，連同操勇而來的「會展二號」，師徒可攜手狂轟。

第3場二班1650米，馬主蕭家的「亞機拉」剛出戰田草在小鍾胯下贏馬，蹄下敗將包括呂廐「瑰麗人生」及再出入Q的「旗幟鬥士」，近績有水準，加上「亞機拉」本身贏過谷草一哩，此程耍家，連捷在望。第8場告東尼雙龍出海，除了排1檔配艾道拿的「又龍串鳳」要重視，「開心勇駒」連續4仗取得1冠3亞，勇得交關，上次跑谷草一哩同程排12檔也入Q，今次續配鍾易禮排11檔同樣有力爭取第2捷，東廐馬各為其主出擊，「開心勇駒」要吼實。

第7場「健康之星」季初於四班谷草一哩贏馬，取得跨季孖寶，反映四班實力雄厚，上仗於鍾易禮胯下排11檔追回季軍，表現回勇，今次轉排2檔有利，有力再闖勝門，今期「騎師王」不妨博一博此位小將！