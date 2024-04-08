上周三起孖振軍心 米高鄭再來鑽木取W！

鄭俊偉之前2024年僅有1W進帳，護級之路崎嶇，但去到上周三終於有突破，憑住「喜悅一生」及「年年友福」起孖，頭馬數字上到10W，餘下3個多月只要交出6場頭馬，就可以成功上岸！難得氣勢回起，米高必把握機會追數，今次谷中夜賽派5駒列陣，不乏機會分子，4歲「木火龍駒」及「富喜來」俱連番試準，後駒更連續3仗上名，重返谷草可期出頭。至於「自力更生」及「宇宙動力」轉倉過來幫手護級，睇吓米高能否再在夜賽贏馬甚至起孖？

第3場二班1650米的「自力更生」，季初在呂健威手上取得2W，更曾力挫早前贏三級賽的「觔斗雲」，不過之後狀態回落，及至1月尾轉投鄭廐又有轉機，首戰即於谷草同程跑得第5名，之後兩戰轉跑田草拚敗但輸不遠，突然安排重返谷草排3檔起步，改用田泰安執韁，騎者隨時繼「喜悅一生」又再為鄭廐贏馬建功。

第7場四班1650米的「富喜來」，此匹日本自購新馬近3戰取得1亞2季，可見已站近勝門，上次田草排13檔留後，直路力追頭馬「加州動員」得第3名，後駒剛周日再出已順利連捷，「富喜來」今次轉戰跑馬地對手減弱，排5檔易發揮，應到開齋之時。

至於兩匹同主馬「木火同明」及「木火龍駒」也來者非善，第5場「木火同明」一向以跑馬地短途最合，上次改戰谷草一哩用放頭跑法卻只輸個半馬位得第6名，今重召曾策騎此駒4勝的田泰安再攻一哩，隨時有突破。第2場「木火龍駒」本身跑田草及谷草1200米都經常追近，前仗跑今次路程谷草1200米，後上得第5名有進步，近期兩度拍跳甚積極，要吼實！

第4場馬主胡偉林的「宇宙動力」之前由伍鵬志訓練只跑過4仗，前仗於四班谷草1200米敗於「炯炯有神」及「加非凡」得季軍，明顯有點底質，可惜再出驗出不良於行，繼而就拉倉轉到鄭廐兼做足部手術，抖了幾個月再出，埋門兩課大閘工夫做足，此匹冷門隨時進步突擊。