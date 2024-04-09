【周三投佢一票】馬壇黑超哥 連贏3期夜賽！

巴度剛周日策騎沈廐「十八掌門」食尾胡，今次再與沈集成合作「十八掌」要留意。而騎者近3次夜賽俱有馬贏，手風夠順，憑出戰五班谷草的「傲龍駒」與「獎星」取得頭馬，以及上周三泥地夜賽憑蔡廐「魅力寶駒」建功，今次谷夜又有8匹坐騎，再騎之「傲龍駒」及「智勝攻略」俱近況出色，且看能否把握機會再添頭馬？

第2場四班1200米，前高廐馬「智勝攻略」今季轉由廖康銘訓練，經過一輪熱身後，前仗於五班同程排1檔被捧成5.9倍大熱，結果於霍宏聲胯下追贏，取得歷來首捷。馬匹勝後加至40分，上仗升上四班改由巴度接手，排11檔留後沿內欄力追姍姍來遲，只得第7名，雖然巴度今次再騎排12檔起步，難度依然不低，但此駒賽前拍跳兩課兼用王牌再攻四班，可見馬房心態相當進取，巴度吸收了上仗經驗，加上最近陣上演出不俗，有分頭勿錯過。

第7場四班1650米，容廐「傲龍駒」前仗於巴度胯下出戰田草1800米只跑尾二，但上仗轉戰谷草1800米除眼罩下突然回勇，於巴度胯下輕鬆衝贏。睇番此駒前季曾連贏3仗，上季亦曾獲亞軍後再出補中，往往狀態一起就可以打疊跑得好。加上本身在今次路程谷草1650米亦贏過兩次，今次回升四班續配巴度僅負117磅，計數絕對捧得過。

此外，第8場沈廐「十八掌」今季贏過已證明能力，上仗獲殿軍跑近，巴度再騎也要提防。