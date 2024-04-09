【分秒在握】賠率問題接二連三

上周六雙料轉播賽，早上開始受注澳洲賽事，首先係投注系統未能登入，筆者試過就連固網系統亦然。到跑完第1場轉播賽後，手機及電腦顯示的賠率，與電算機賠率有出入，結果遲遲未公布派彩，最終跑完第2場轉播賽後，匆匆宣布第1場派彩作實，結果係派出較好分的手機賠率。而第1場派彩後，按理會有過關飛過落第2場，但結果第2場派彩賠率並沒有變動，而這些「消失了的過關飛」去了哪裏，馬會並沒有解釋，並沒有公布。值得留意的，係第2場賽前3分鐘，投注額係400多萬元，2分鐘去到600多萬元，開跑前則去到1,100多萬元，而跑完則為1,300多萬元，單單數分鐘投注額倍數上升，究竟係海外匯入還是包含了過關飛，實在耐人尋味。近期馬會投注系統不時有小問題發生，早前孖寶就出現派彩與賠率不符的事情，希望在出現更大問題前，馬會能夠及時解決，畢竟受注賽事，在馬會而言是重中之重。

極速奇兵返谷出招

今次第8場三班一哩賽，多匹同程好手在陣，要贏出必須要集中天時、地利、人和，細看之下快馬不算多，能跟擅鬥的「極速奇兵」兩戰沙田未竟全功後，抖一抖再回師谷草，換上潘頓排5檔，守住好位鬥衝，應該可佔上風。

■長風