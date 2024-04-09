周末轉播女皇伊利沙伯錦標 排位公布又係熟口熟面

呢個周末轉播賽，女皇伊利沙伯錦標賽日再加埋西澳洲打吡雙料娛樂，其中被視為悉尼秋季嘉年華壓軸高潮，總獎金高達500萬澳元嘅G1女皇伊利沙伯錦標，排位響今日率先公布咗，11匹參戰馬中，對於香港馬迷嚟講都係熟口熟面。

單係上月底轉播嘅澳洲盃，就已經有4匹，包括咗三甲馬匹：「卡西卡人」、「珍蓮驕驥」、「愛天仙」，仲遭遇滑鐵盧只跑第5「樂天派」，後駒今次更加係11駒之中排11檔，似乎形勢方面就未有太大改善。

上星期轉播嘅唐加士打一哩賽，「加先生」與「高快驥」兩匹敗軍之師，再加埋同日於澳洲打吡得亞軍嘅「雄威霸主」都會列陣。

其餘仲有4匹，就響未曾播過嘅G1蘭威錦標碰過頭，但幾匹馬香港馬迷大家亦唔會陌生，尤其值得留意嘅係，響蘭威錦標包辦冠、亞嘅歐洲馬：「精緻之道」與「耀武廣場」，響跑呢場之前，就被玉龍賽馬集團買斷咗，轉運嚟澳洲服役，擺明鎖定秋季嘉年華終極錦標做目標。

「精緻之道」貴為愛爾蘭G1美寶莉錦標得主，澳洲首戰就強配華禮納愛將麥道朗出戰，結果就此一擊即中，今次玉龍集團搵呢兩匹歐洲精銳，一撼澳洲盃幾匹本地主力，又睇吓今屆賽事邊一路人馬可以脫頴而出。

女皇伊利沙伯錦標 G1 2000米 蘭域馬場 總獎金：500萬澳元

1(11)樂觀派 59kg 韋紀力 比安希斯、威希斯及詹希斯

2(6) 卡西卡人 59kg 苗康文 甘敏斯

3(2) 實幹牛仔 59kg 薛恩 華禮納

4(10)力先生 59kg 郭立基 華禮納

5(7) 高快驥 59kg 羅理雅 華禮納

6(4) 勝景 59kg 柏爾 賀米高、賀維恩及賀嘉時

7(3) 珍蓮驕驥 57kg 畢迪倫 馬漢雅

8(5) 精緻之道 57kg 麥道朗 華禮納

9(9) 愛天仙 57kg 馬昆 華禮納

10(8) 耀武廣場 57kg 貝湯美 菲德文及菲敦盟

11(1) 雄威霸主 55.5kg高力德 彭達