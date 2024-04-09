呢個周三鵬哥樂仔又合體！

周三晚谷草夜賽，睽違已久華將一哥何澤堯傷愈登場成為焦點，只跑兩場抱熱身心態，相比之下，今戰停賽期滿復出的周俊樂，容天鵬力撐配合出擊，不乏實力馬支持，好似「多多配合」及「共創成果」俱來者不善，有力打造復出頭馬。

本地騎師周俊樂今戰復出，容天鵬全力支持，當中四班1200米有3組，3匹參戰馬清一色安排由其出戰，其中列陣第2場的「多多配合」，上季配周俊樂取得在港首勝，雖然今季由田泰安經手贏馬，兜兜轉轉再由周俊樂重新接棒，剛於上仗谷草1200米後上得亞軍，敗於突然變身之「川河動駒」雖敗不辱，此駒季內於谷戰兩度排好檔非冠即亞，今戰回復有利形勢，贏面呼之欲出。

第6場「共創成果」今季容廐J布生力軍，至今一直由周俊樂主理，專攻谷草短途，雖然跑過5仗只得1次季軍，近戰一再受制於不利賽事形勢，正如上場排外檔全程沒有遮擋競跑，如今與廐侶「多多配合」同排在有利2檔，吸取經驗下戰鬥力逐步提升，機會也是不容低估。

伶俐驫駒轉谷突擊

至於季內於泥地短途未能突破的「伶俐驫駒」，今次轉場出擊改攻跑馬地，本身谷戰經驗尚淺只跑過兩次無功，既然近況活躍，4歲質新分子仍有進步空間，配合馬房一手重兵分途誓師，騎練攜手必圖共創成果。