馬素爾仔仔來港探湯普新 仲向告東尼問好！

湯普新(左)今日(4月9日)有朋至遠方來，原來就係馬素爾仔仔Taylor Marshall。

湯普新初來香港未適應環境，喺香港跑到第49次先憑「魔法速遞」爆冷開齋，而「魔法速遞」回升四班後，亦都喺湯普新胯下取連捷。湯普新上周三(3日)全泥夜宴騎「年年友福」再爆冷，現時已取3W成績，現時已漸入佳境。

今日(4月9日)晨課，湯普新同朋友出席晨課，原來呢位朋友就係來自澳洲嘅騎師Taylor Marshall，現年31歲嘅佢原來係昔日澳洲猛將馬素爾嘅兒子！Taylor Marshall喺2013年開始策騎，現時基地主要係昆士蘭，今晨Taylor Marshall除咗同湯普新孖公仔周圍行之外，亦都主動向告東尼打招呼，兩人互相問好。

馬素爾喺90年代曾經來港策騎，一代馬王「翠河」服役生涯最後3W正正由馬素爾操刀。馬素爾身手了得，從騎最高成就之一係喺1999年夥拍「着時」攻下墨爾本盃。不過馬素爾已於2018年病逝。享年60歲。

當年馬素爾來港策騎，告東尼與佢一同上陣，關係亦敵亦友，告東尼當年梗係有份睇住Taylor Marshall成長，如今兩人再見面言談甚歡，唔知係咪重提往事呢？