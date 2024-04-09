【練馬師王】臨場套戥 隨時雙重得益

告東尼近期氣勢如虹，早前憑「加州星球」揚威杜拜，剛周日又以「美麗同享」勇奪二級賽主席錦標，現時累積36W，殺上練馬師榜第5位，總獎金亦突破9,000萬元，位列次席。與此同時，告東尼自踏入3月份之後，先後4度勝出「練馬師王」，乃各廐之冠，包括剛戰以2冠1亞取得30分。

剛周日「練馬師王」，告東尼贏完第9場「加州動員」，已經領先，當時僅餘出馬3匹的羅富全有得追，但後者必須取得1W1P，方可反敗為勝。假如擔心被絕殺，其實尾場可以投注羅廐3駒位置Q，作為套戥方法，結果「難以置信」及「明亮天下」取得亞、季軍，「告東尼」一瓣收錢之餘，位置Q亦派3.5倍有點回報，雙重得益。

至於今期跑馬地夜賽，告東尼再出強陣，查東廐季內6次封王，當中3月6日及3月10日是打疊取勝，既然有冧莊紀錄，當然不容忽視。另邊廂，排名比告東尼高1格的姚本輝，近期戰績低迷，一連6期食白果，搏殺手風欠順。不過，今期姚廐所派7駒，全數有能力拚入三甲，搶分場合眾多，可翻身破悶局。

打頭陣為第3場的「一先生」，本身已直落兩仗贏馬，雖然同樣受惠於極慢步速形勢，成功爆贏對手，但今仗形勢相若，相信可以繼續交出最強水準。由於第3場已叫胡，故投注姚本輝的「練馬師王」時，適宜在第3場開跑前「入場」落注。

隸屬馬主周月琴名下的「極速之子」及「極速奇兵」，今期安排同晚出擊，決心力爭同主馬孖寶。第7場「極速之子」上場跑谷草一哩追獲殿軍，只負個半馬位，乃在港以來輸得最接近一仗，證明找到最佳路程，今仗續配潘明輝，發揮不成疑問，而姚廐最近兩匹谷草12檔馬「金莊令」及「一舖到位」均跑亞軍，無懼外檔挑戰。第8場「極速奇兵」今仗強配潘頓，騎者以往夥拍同主馬戰績極佳，「孫子奇兵」4戰全勝、「極速前進」3戰2亞，幾乎例有好表現。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 2.5倍

2.方嘉柏 4.5倍

3.姚本輝 7.0倍

4.沈集成 9.0倍

5.蘇偉賢 12倍

6.呂健威 13倍

7.伍鵬志 18倍

8.容天鵬 20倍

9.徐雨石 28倍

10.鄭俊偉 35倍

11.廖康銘 65倍

12.黎昭昇 65倍

13.羅富全 75倍

14.大衛希斯 80倍

15.文家良 55倍

21.其他練馬師(葉楚航/蔡約翰/賀賢/丁冠豪/韋達/巫偉傑) 50倍