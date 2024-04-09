浪漫勇士進擊安田 沈集成想浪漫風采同行

沈集成向來勇於嘗試，他正在為「浪漫勇士」籌謀大計。沈集成計劃先派出「浪漫勇士」出戰2000米一級賽女皇盃，力爭此賽3連冠，繼而安排遠征日本，競逐6月2日的1600米一級賽安田紀念賽。

沈集成說︰「每位練馬師都渴望得到如此佳駟，而我很幸運能夠夢想成真。馬兒已報名參加安田紀念賽，我們將以進軍此賽為目標。馬主透過其公司與日本素有聯繫，因此他盼望馬兒能夠到當地參賽，加上馬兒正值大勇之年，因此我們定會部署馬兒遠征日本。」

以往曾有兩匹香港佳駟揚威安田紀念賽，分別是2000年「靚蝦王」及2006年「牛精福星」。沈集成擔任愛倫馬房的助理練馬師時，曾陪同「靚蝦王」遠征日本，並在當地策騎該駒出操。

沈集成打算安排廄侶「浪漫風采」伴隨「浪漫勇士」赴日，跟去年澳洲之行相同，他說：「我們將於4月11日與日本中央競馬會進行午餐會，且看我們可作甚麼安排。我希望讓『浪漫風采』同行，並希望讓牠在日本跑一場，我會努力安排。牠曾在智朗出賽，就看看11號見面後結果如何吧！」

「浪漫勇士」今晨由布文策騎參加試閘，沈集成說：「我很滿意牠的試閘表現，馬兒試閘後略有喘氣聲，不過布文說馬兒的表現不俗，他很滿意。今次試閘步速偏快，所以我們先將馬兒留後，再將牠向外移出。馬兒顯得躍躍欲試。」

麥道朗在女皇盃將繼續夥拍「浪漫勇士」上陣，沈集成說：「今仗對手強勁，而我很幸運再次邀得麥道朗策騎。馬兒狀態良佳，2000米是其首本路程，我有信心牠會交出上佳表現。」

布文周三策騎「川河首駒」角逐第7場四班1650米，他說：「牠上仗表現非常精彩，今仗檔位有利，我認為將能佔取好位，跑得較為輕鬆。馬兒最近演出準繩，上仗也表現出色。希望今仗取位更加順利，也期望步速平穩，適合我們發揮。」

另一邊廂，何澤堯自1月底墮馬受傷後一直休賽，將於周三復出，也說：「我很期待重返賽場，周三我有兩匹坐騎，而周日會主策7駒上陣。我現時狀態不俗，而且一直保持操練，很滿意目前的狀態。」

此外，楊明綸在最近4次賽事中3勝頭馬，周三將策騎「綠登」角逐頭場五班2200米，他說：「自從我們留意到馬兒較喜歡在外疊上前，牠就一直有好表現，即使有時陣上會蝕位。我們必須給牠足夠空位，這是牠喜歡的跑法。」