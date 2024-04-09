【張基焦點】威威父子1檔反擊

賀賢原來已連續3次賽事無進帳，今期谷戰亦只得3駒上陣，卻有機會取得突破，「威威父子」已反覆仄準，抽好檔可以變身。另外，「駿寶」往往需要有足夠休息才會跑得好，今回正正出現這情況，不能忽視。「欣樂人生」雖然抽外檔，但早前轉配備試閘走勢出色，今次加眼罩要重視。「馬梟雄」減夠分兼遇上有利形勢，有望出頭。

第5場四班1650米，西洋會盃，「威威父子」馬仔細細，於新西蘭兩戰全勝，性能屬均速前置馬，只是如賀賢馬房近季的自購馬部署相同，來港後都是先減分落到四班，「威威父子」前仗跑田草1400米加眼罩有心出擊，可惜抽14檔，索性留後跑仍肯追，剛戰落到四班跑谷草一哩又抽外檔，結果又後上太遲，拉士卻撲上前，今次終於抽1檔好位，若肯用前置跑法，可予重視。

第6場四班1200米，「駿寶」本身曾有腳患問題，往往要有足夠休息才跑得好，上季尾小休兩個月用布文跑第3名，然後今季復出首仗即贏，其後則未能交出成績，今次卻抖個半月才出，同時改用開縫眼罩上陣，配合3檔兼對手不多，形勢甚佳，有權即變身。

第4場四班1200米，「欣樂人生」台型吸引，只是目前未夠成熟，前仗抽好檔落飛成大熱門，留住跑下得亞軍，但末段力度一般，剛戰外檔就慢閘下夾硬隊上前，結果未能貫注到尾，復課後加眼罩試閘走勢可人，今回雖抽外檔但肯搶前有權贏。

第7場四班1650米，「馬梟雄」一再證明是均速馬，只是本身較難贏，上兩仗跑1400米夾硬留後求減分，今場回師谷草，且是最有根據的一哩，若然肯且放且留相當好跑，配合最夾檔的田泰安上陣，有望出頭。