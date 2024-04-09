【進階選項】極速奇兵谷草稱霸

剛周日有兩項二級賽舉行，「金鑽貴人」評分遠超對手，蟬聯短途錦標應該不意外，另一場主席錦標「美麗同享」擊敗「永遠美麗」，其實都不意外，畢竟兩駒季內曾以短距離分勝負，更重要該場是告東尼在港第1,500場頭馬。在頒獎儀式上，告東尼接受訪問時亦難掩興奮心情，對答風騷有趣，從大銀幕片段亦看到這位土生土長冠軍人馬昔日輝煌片段，由香港打到海外，無論作為騎師抑或練馬師崗位均站在最頂峰，的確令人敬佩。

近期東廐馬氣勢如虹，出牌亦十分正路，今晚賽事亦有幾匹新勝馬再戰，四班1200米拆3組亦造就第6場「三代同心」有力再下一城。「花旗」子嗣在愛爾蘭只出賽1次即勝，與普通未出賽PPG根本無甚分別，但插三班起步難度較高，加上適應需時，順勢減分等狀態跑起。季內又放又追試準晒，上場排1檔3倍開齋過程輕鬆。勝後加7分再戰同程，4檔好位又適逢拆組後所遇對手甚弱，以上季評65分起步，如今只是反彈開始。

第8場三班一哩水準甚高，應是全晚最有睇頭賽事，「極速奇兵」季內在谷草一哩勝出3場頭馬，為搶分跑打吡，前仗轉戰田草1800米，結果外檔跟前被儲足體力的「包裝旋風」擊倒。再出經典盃換上連達文直路跟跑，雖無表現但見鞍上人早已收慢耗力不多。小休重整旗鼓，今返主場谷草一哩改配潘頓，5檔起步進可攻退可守，預計今場「開心勇駒」、「赤馬雄風」等前置馬主動，「極速奇兵」出閘順利守3至4位，憑其步大性能轉彎加速上前，有力走甩對手。