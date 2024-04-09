【三重彩地帶】升班轉谷再挑「機」

第3場二班1650米，「電訊巴打」100分或以上5戰全敗；「瑪瑙」羅廐久沉馬避之則吉；「紅愛舍」進度不似預期，刪去上述3駒，餘下5駒揀膽1拖4。馬膽屬意「亞機拉」，上場贏田草1400米稍留威力更強，升班雖對手增強，但轉谷水準稍次，一來一回算打平，告東尼近期新勝馬多數勇往直前。

「自力更生」季初贏過二班田草夠級數，轉鄭廐連仗寓賽於操，突然起用田泰安來意不善。「智取神駒」升班牌仔換潘頓，負磅冇着數，但4歲可博進步。今場有足夠步速，「喜旺駒」後勁派用場。「一先生」兩連捷後評分新高，乘銳仍可爭。

第7場四班1650米，近期東廐頭馬「樂滿貫」、「桃花雲」、「美麗同享」都是久未建功，「健康之星」季初贏完蟄伏，上仗場地不利追，後上入位見回勇。另一複膽揀「川河首駒」，近兩仗大熱僅獲1亞，布文再騎仍排好檔，必求收復失地。

「耀寶駒」上場差到不似真，潘頓再騎排1檔畀多次機會。「富喜來」典型鄭廐經常跑近而未勝分子，實力非突出但勝在肯拚。「極速之子」上仗初見走勢，自購馬減分多已有支持。「傲龍駒」往績可連珠炮發，四班贏過咪當佢唔夠班。■海東