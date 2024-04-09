【J臣研究所】紅愛舍恃輕爆得

都唔記得有幾多年，未試過一季內有兩匹馬遠征成功，雖然近年高班賽駒買少見少，但似乎質素都仲見得人。一眾馬王級賽駒中，最冇運都可算係「金鑽貴人」，先唔好計陣上幾次鞍上人拙劣發揮，正所謂冇比較冇傷害，即使上季8捷破晒紀錄兼攻下三冠短途系列，同「金鎗六十」及「浪漫勇士」比較，總好似有一種差少少嘅感覺，唔知係咪幕後想今季證明多啲去爭逐馬王寶座，季初接連跑一啲冇咩需要嘅賽事負頂磅落敗，到剛周日贏馬後受傷，筆者都見有馬迷歸咎於今季跑得太密。「金鑽貴人」今次左腳傷及嘅位置唔算小事，表面上話幾個月可以康復，但估計跑得番十足嘅機會都只係樂觀預計，幸好練者續牌成功又加開從化馬房，希望新血可以彌補「金鑽貴人」嘅真空期啦！

先睇第3場二班1650米，「電訊巴打」及「一先生」上次在泥地一Q串返，而且近期高班賽大多見慢步速有利放頭馬，不過兩駒今次負磅都重，唔易複製賽果，今場一定要博隻「紅愛舍」，上季兩度以驚人後勁贏田草1400米，但無論腳法血統都應該以一哩以上較合，睇番總場次265跑谷草1650米都係輸慢步速，今場只負116磅甚輕，如果能夠咬前少少，入直路追兩三個馬位就可以一攻而破。

「亞機拉」前速快可擺前走，但今場有「電訊巴打」，佢稍留守第2位亦可，佢同「紅愛舍」同樣磅輕有利。「智取神駒」應該1800米以上好啲，潘頓騎會熱更唔抵，做腳較合。