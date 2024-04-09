【耀眼精選】我做到轉場發難

雖然仲有成3個幾月先煞科，但係今季冠軍騎師基本毫無懸念，如無意外潘頓將可第7度登上寶座。反而冠軍練馬師仲有排爭，舊年年尾連贏15期，幾乎改寫香港賽馬史上最長連勝嘅伍鵬志，原本有絕對優勢，未到季中唔少人包括筆者，都以為唔使再鬥。點知踏入龍年馬房突然立晒油，畀其他人追下近啲，追下又近啲，依家同第2位嘅呂健威打成55比46，領先嘅優勢跌至單位數得番9場。

個人當然希望呢位擔正只係短短季半嘅少帥，最終可以奪冠，因為一項運動吸唔吸引到人參與其中，除咗要有長勝嘅王者外，仲要有能夠突破常規嘅新星冒起，各自有擁躉帶起話題炒熱氣氛，先可以增加注目度。伍鵬志呢位新少帥，練馬手法新舊融合，唔少馬響佢手上好似有用唔完嘅體力，可以連珠炮發之餘，抖一陣又可以再嚟過，對臨場形勢分析更加準過AI。而且部署手法大膽創新，外人眼中看似雜亂無章，但呢種唔依章法嘅出牌，周不時取得意想不到效果。能夠打破舊有思想，跳出框框，具備成為冠軍練馬師嘅最重要特質。

上季以自購馬身份來港嘅「我做到」，至今7戰最叻只跑第3名，屢拚未出頭，以過往田草1400米表現，今次初試谷草轉戰一哩，有力跑入前列。