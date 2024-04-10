【分秒在握】呢位先生仲未夠皮

今次第3場二班1650米，高班賽照例出馬較少，而這場除了「電訊巴打」，亦沒有正宗放頭馬，「一先生」最近兩仗不論谷草還是泥地，都係遇上慢步速賽事，結果馬匹都展示了非常強橫的加速力克敵制勝，值得再追。

北半球的中年馬，很多時只要一納入正軌，就有能力連珠炮發，今季的經典例子當然係5捷的「越駿歡欣」，不過強如「越駿歡欣」，早前面對「一先生」亦要稱臣。其實「一先生」上季已經取得2W2P，不過到季尾狀態回落，練者亦索性部署連敗減分。

來到今季，「一先生」初出田草1400米有前無後大敗而回，由於表現遠離水準，加上賽後曾缺課，因此練者又再安排此駒小休重新做起，結果相隔了兩個多月後，「一先生」復出跑田草1600米，雖然冷落至99倍，但居然能夠大幅追近跑第4名，反映健康已重新養回。果然翌仗初跑泥地，即在一哩後上跑季軍，之後兩仗出爭谷草及泥地一哩，更全勝而回，值得留意的，係兩次贏馬分別8.4倍及9.5倍，根本係長期受到輕視。

今次由泥地回師谷草一哩，「一先生」同程跑過3次，一次係前仗贏「越駿歡欣」，另一次係影相下僅以頭位不敵「包裝大獎」入Q，而落敗一次則係上季尾不在狀態時。換言之馬仔細細重心低的「一先生」，根本跑細場甚為耍家，班德禮騎此駒極為合拍，人馬再來可衝擊3連勝。

■長風

第3場 2一先生 8亞機拉

5喜旺駒 3智取神駒