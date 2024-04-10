【場地點樣】谷草B欄夜賽換新草種掛牌好地

跑馬地馬場今晚回復夜賽，共編9場草地賽事，以移欄B跑道進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。就目前場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數為2.72。

上次夜賽移師沙田泥地，主要是配合跑馬地轉鋪新草種，迎接炎炎夏季，得以令新鋪草地有充裕時間生長，而上周末在沙田草地跑道，在轉鋪新草種後，締速相當理想，寄望今晚場地亦不會如季中階段，場地愈跑愈鬆軟，締速偏慢賽事。

今次使用魔鬼B跑道作賽，由於馬季步入季中後半階段，馬匹體力普遍下降，相信排檔好沿欄慳位推進，肯定佔有絕對優勢，以谷草B欄排檔向來利細冧把之情況，將會更為明顯，正如1月之後舉行過3次谷草B欄夜賽，26場頭馬只得1W來自外檔(11檔)，可見外檔形勢相當被動。

至於今季谷草B欄騎師頭馬數字，布文7W表現最出色，比起6W緊躡其後嘅潘頓，前者陣總場次明顯少了一截，可見佢絕對有以弱勝強能耐，以今晚一手坐騎，睇嚟亦要靠OK哥跑智搭夠，另外值得留意今戰傷愈復出嘅何澤堯，上季响谷草B欄成績貴為一哥，即使今季未受傷前亦已累積4W，今晚復出只騎2件，不妨加以斟酌。