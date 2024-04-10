英國新進練馬師 派兵來港出戰主席短途獎

冠軍賽馬日海外參戰馬匹名單陸續湧現，英國方面除咗早前報導過嘅「勇大帝」(Brave Emperor)落實出戰冠軍一哩賽，依家又多一匹，由鮑紀耀訓練嘅「堅信」(Believing)，已經接受邀請，將會出戰主席短途獎。

雖然去年國際賽，英國短途明星馬「喜菲皇女」，表現尚且不外如是，以「堅信」本身最佳成績只係响法國贏過1200米三級賽，近兩仗衝擊一級賽，亦只曾於希鐸舉行之短途盃錦標得季，實力當然難與前駒相提並論。

不過值得大家留意嘅，就係「堅信」嘅練馬師鮑紀耀，係英國近年冒起甚快嘅新進練馬師，雖然只係2019年先至開倉，四年嘅練馬資歷，已經令佢一躍而成為新市場嘅主流練馬師，而且仲有2項G1响手，包括2022年英國一千堅尼冠軍「聲馳千里」，與及响周末出戰女皇伊利沙伯錦標「精緻之道」，未易主前响英國亦係由佢訓練，並且贏過愛爾蘭G1美寶莉錦標。

大家响近年海外賽事都成日睇到佢嘅出現，至於今次會否親自首次帶兵征港，畢竟賽期同英國連串重要賽期接近，係咪親自來港仲係未知數，但以佢嘅CV，相信大家對於鮑紀耀嘅練馬功力，都抱有一定憧憬。

馬房兵力只會愈見雄厚，當然月底賽期同英國連串大賽重要賽期接近，鮑女火