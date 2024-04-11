【賽後報告】電子宇宙早收韁 希威森認同自己判斷錯誤！

是晚賽後報告撮要：

第1場：「爸巴閉」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第2場：「開心高球」流鼻血。賽後，周俊樂報告，賽後發現「多多配合」將舌頭擱在口銜鐵上。董明朗（「宏才」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1000米處時，他容許坐騎在尚未帶離「勝多多」下向內移入，導致「勝多多」須勒避。小組判罰董明朗於4月28日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定董明朗的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

被查詢有關他於末段「電子宇宙」的騎法時，希威森表示，他於接近100米處時認為坐騎已帶離馬群一大段距離，他遂不再力策坐騎至終點。他又說，他對「東方寶寶」於接近終點時推進至坐騎內側感到意外，而儘管坐騎能夠保住首名，他同意自己判斷錯誤。小組譴責希威森未有力策坐騎至終點，並告誡他在類似情況下應作出更佳判斷，並確保適當地催策坐騎至終點。

第5場：賽後，潘頓表示，「十二神將」是晚走勢平平，與上仗於3月16日出賽時的走勢相若。練馬師蘇偉賢同意潘頓的看法，並表示將讓此駒在從化馬房短暫休賽。

第6場：被查詢時，艾道拿表示，他獲指示讓「駿寶」佔取前列位置，並盡可能嘗試領放。他說，他於早段催策坐騎以遵從策騎指示，其後他在「必先生」保持領先之際選擇佔取該駒外側的位置。他又說，「駿寶」在直路上對催策毫無反應及墮退。練馬師羅富全確認所發出的指示，並表示他發出有關指示是基於此駒曾在居前列競跑下勝出同為第四班的賽事，也於4月2日試閘領放時表現良佳。他續說，他認為此駒於早段獲許展步上前及超越「必先生」或較合發揮。

第8場：小組考慮了第5名馬匹「十八掌」的練馬師沈集成以「大學生」於末段造成干擾為由，抗議該駒的頭馬資格。小組考慮了證據後，發現「大學生」向內斜跑及擠壓，導致「十八掌」須勒避。由於小組不認為倘若這些干擾未有發生，「十八掌」將較「大學生」先過終點，因而宣佈抗議不成立，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。在隨後的研訊中，沈集成因輕率提出抗議，被罰款5,000元。