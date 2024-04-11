馬會1.4億幫補馬主 下季養馬費減至3萬元

馬會今日公布將於2024/2025年度馬季投入1億4000萬港元，以降低馬主的養馬成本。馬主支付的養馬費乃用作抵銷馬房及其他職員負責馬匹起居及訓練的直接開支。因應馬主目前面對的全球經濟困境，馬會決定為馬主承擔有關支出的相當部分。

由2024/2025年度馬季開始，現役馬匹的每月基本養馬費將由目前3萬8200元下調百分之22至3萬港元，意味各駒每年的養馬費將減少9萬8400港元。

此外，新進口馬匹抵埗後首4個月內，每月的基本養馬費更將額外調低5000港元至2萬5000港元。相比目前費用，有關新進口馬匹的養馬費減幅達百分之35。

馬會同時已實行新措施，當馬主安排名下已在港退役馬匹運往海外時，向他們提供額外財政支援。由下一年度馬季起，馬主除了現有上限為10萬港元的運費津貼外，還可獲得5萬港元，用於抵銷將其馬匹運出香港的開支。換言之，與現時相比，馬主安排名下退役馬匹運出香港的開支將減少接近百分之50。馬會為此三項措施合共投入達1億4千萬港元，以降低馬主的養馬成本。

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「馬主購入高質素馬匹所作出的投資，是馬會舉辦世界級賽馬的基石。我們明白馬主面對兩大壓力，不但於物色最理想馬匹來港出賽時遇到激烈競爭，同時又因全球經濟環境充滿挑戰而受到影響。有鑑於此，我們推出了一系列措施，旨在大幅降低馬主維持名下馬匹服役的成本，以及減少馬匹退役時的支出。」

「這些措施與馬會過去十年持續增加賽事獎金相輔相成，以回饋馬主的投資。賽事獎金於過去10年增加了接近百分之一百，而2023/24年度馬季提供的賽事獎金及獎勵制度總額估計高達17億3千萬港元。」