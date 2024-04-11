【賽馬以外】咁都叫輕率？係咪離譜咗

呢輪馬會唔知搞乜，無論係海外事抑或本地賽事，都有啲蝦碌嘢發生，當中梗係以顯示唔到最後賠率嘅問題最嚴重啦，正如大家去買股票，如果證交所顯示嘅股票價位唔啱，令股民落錯盤嘅話，筆者相信肯定有排打官司都得，所以馬會真係要好好撤查究竟部電算機發生咩事，同埋IT部門究竟搞緊乜先得。

另一單就係尋晚發生，如果大家有睇賽事直播，都發覺頭場五班谷草2200米，啲馬入晒閘後響咗兩次鐘，但閘口都係無打開，最終喺無鐘聲響嘅情況下，嗰閘就突然開咗，好彩最終無馬大漏閘，競賽過程亦算順利，但筆者想講返，鐘聲響咗閘口唔開呢件事，今季唔係第一次發生，對上一次都係喺跑馬地，今次又係。再睇番賽後報告，競賽小組嘅解釋就係，「司閘員施百厲報告，當他試圖開閘時，閘門兩度故障及未能打開。他說，他因而以人手操作方式開閘以讓賽事順利開跑。為了讓餘下賽事順暢進行，開閘裝置其後被更換，而小組將會檢討故障事件以確定起因。」

老實講，無論係賠率顯示啱唔啱，閘廂裝置有冇壞，都係賽馬世界非常重要嘅一環，點解會一而再，再而三出現問題？出閘意外都唔係無試過出事，相信喺2016年10月26號「翩翩」嗰次跑馬地閘廂唔係同時開啟，搞到要取消賽事，投注額全部退款嘅事件，馬會肯定唔想再次發生，既然係咁，又點可以容許閘門故障同未能打開，況且轉用人手操作，究竟對人馬有冇影響？仲係唔係公平出閘？呢啲都可以討論。所以除咗要諗辦法令投注額上升，呢啲賽馬嘅基本環節，真係要好好正視喇。

不過，講起尋晚賽後報告，仲有樣嘢令筆者覺得神奇，就係話「十八掌」嘅練馬師沈集成因為輕率提出抗議，畀小組罰咗5000蚊。如果有睇賽事片段，都知頭馬「大學生」入直路後就開始內閃，先阻到「赤馬雄風」，然後「開心勇駒」、「十八掌」、「展宏圖」、「博望坡 」同埋「又龍串鳳」都受到影響，一隻馬可以阻到6駒，都咪話唔誇張，當時筆者心諗就算董明朗真係贏馬，都肯定要付出代價啦，同埋究竟畀佢阻到嘅參戰馬會唔會抗議，或者小組會唔會研訊吓。

最終競賽小組無研訊，而喺派彩作實前，沈集成就提出抗議，但審咗唔夠5分鐘就完，仲要話練者輕率抗議，罰佢5000蚊，筆者真係戥成哥好唔抵。筆者記得以前會喺競賽報告睇到，小組會告誡啲騎練為馬主利益，有責任提出抗議，而今次主要有睇片嘅馬迷，都認同「十八掌」真係有畀「大學生」影響到，輸一個馬位多唔多？觀點與角度啦，但提出抗議至少係合理，事關人哋可以覺得自己隻馬本身可以跑三三四四。但咁都要罰嘅話，唔知馬會處理最近嘅閘門故障事件，又算唔算輕率呢？咁又應唔應該罰錢。

至於「大學生」鞍上人董明朗唔使停賽，最初真係嚇咗筆者一跳，心諗咁都唔使罰？但原來話呢隻馬轉彎時，佢嘅馬鞍向左滑移，令佢處境好不利，兼且隻馬又內閃，佢根本控制唔到先至阻到人。嚟到呢度，筆者覺得今次「大學生」阻到對手，的確未必真係董明朗責任，但阻到咁都一啲事都冇，難免令人感覺唔好，同埋依家係一次過影響咗6匹馬，真係可以唔理？

筆者記得喺好耐之前，應該係1998年啦，有匹「更要當先」雖然最終贏咗場田草1200米賽事，但由於出閘時橫掃千萬阻到唔少馬，結果被取消頭馬資格，由頭馬貶到包尾，依家係咪唔會再出現呢啲判決呢？

■山無陵