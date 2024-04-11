西澳打吡完勝女王力爭6連捷

香港賽馬會將於本週六（4月13日）即時從澳洲柏斯轉播西澳洲打吡（2400米二級賽）來港。今屆賽事可說聚焦在「完勝女王」身上，這匹星級雌馬近5戰取得全勝，今次盼能擊退一眾雄馬再下一城。

現年3歲的「完勝女王」由倪佳玲訓練，去年12月初出時因欠運而未能入位，但其後取得5連捷，包括攻下雅士閣一千堅尼（1800米表列賽）、 Natasha Stakes（2200米表列賽）及西澳洲橡樹大賽（2400米三級賽）3項西澳洲雌馬經典賽，當中橡樹大賽一役更是從包尾位置追前而奏凱，引來馬迷及媒體的熱烈關注。

「完勝女王」今仗將與一眾雄馬同場交鋒，爭勝難度固然更高，但牠上仗勝出的西澳洲橡樹大賽與此賽同場同程，而且近年也有不少雌馬曾揚威西澳洲打吡。

自2000年以來，勝出西澳洲打吡的賽駒中有7匹是雌馬，而牠們在出爭此賽前均曾競逐西澳洲橡樹大賽，當中有六匹更在該雌馬經典賽摘桂。「完勝女王」與去年的西澳洲打吡盟主「勁道約翰」同樣出自父系「壯觀島」，而「勁道約翰」現時名為「非惟僥倖」，在香港服役。

「完勝女王」的練馬師倪佳玲表示，此駒自出道起一直以西澳洲打吡為進軍目標，她說：「我們從一開始就以這些大賽為目標，而當我們看到馬兒在橡樹大賽成功應付今仗途程後，便決定讓牠出爭打吡。」

今仗若真的有對手能阻止「完勝女王」延續連勝紀錄，那可能會是同樣來頭不小的「寶驥山稜」。

「寶驥山稜」隸屬韋利善及韋凌姿夫婦麾下，本週六將由頂尖騎師柏威廉主轡。

韋利善曾訓練出9匹西澳洲打吡頭馬，最近4匹由他與妻子共同訓練。柏威廉則曾11度揚威此賽，其中8次是與韋利善馬房聯手，而在這10年間，共有8匹打吡頭馬是在柏威廉胯下掄元。

「寶驥山稜」是今仗最受追捧的其中一匹雄馬，上仗出爭馬華達錦標（2200米表列賽），在首次佩戴眼罩下以悅目姿態報捷。

有意競逐西澳洲打吡的雄馬通常會先角逐馬華達錦標，而最近五匹在當地受訓而勝出此賽的雄馬中有4匹曾攻下馬華達錦標，當中兩駒隸屬韋利善及韋凌姿馬房。這對夫妻檔週六還會派出雌馬「達城閃俠」上陣。此駒上仗出道第3戰即出爭西澳洲橡樹大賽，陣上一度受困而未能望空，最終因欠運而在頭馬「完勝女王」之後跑獲季軍，僅負半個馬位。

今屆馬華達錦標亞軍「好漢一族」及季軍「好狀態」今仗也有力爭標，而由潘漢文訓練的「閃擊奇兵」上仗在維多利亞省上陣時表現不俗，今仗回師雅士閣，看來將會以佳態應戰。

「閃擊奇兵」上仗在滿利谷出爭奇勒錦標（2040米二級賽），於末段交出強勁衝刺，最終跑獲季軍，而該仗的頭馬Antrim Coast此前角逐紐西蘭打吡（2400米一級賽）時在「妙聲交織」之後取得亞軍。