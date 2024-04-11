女皇伊利沙伯錦標吼住珍蓮驕驥

女皇伊利沙伯錦標2000米一級賽將於本週六（4月13日）在蘭域馬場舉行。

今年共有10匹菁英賽駒爭逐錦標，而在悉尼練馬師華禮納派出的4匹參賽馬之中，以在愛爾蘭培育的「精緻之道」最具瞄頭。

這匹6歲進口雌馬上月在澳洲初試啼聲，在玫瑰崗出爭蘭威錦標2000米一級賽，末段交出凌厲後勁，最終以約一又四分一馬位之先奪魁，隨即掀起熱話。

鞍上人麥道朗在奪標後對「精緻之道」讚不絕口。

他說︰「馬兒後勁強橫，我敢說牠定會再有進步。無論步速快慢、跑軟地還是乾快地，牠都能應付裕如。」

「我手足並用催策馬兒超越對手，牠真的十分出色。」

麥道朗表示，如果今仗在蘭域步速偏快，將有利「精緻之道」發揮凌厲後勁。

「精緻之道」於去年12月由位於維多利亞省的育馬場Yulong以折合約2,700萬港元購入，而今仗將同場角逐的另一雌馬「耀武廣場」同樣由Yulong擁有，買入價折合約3,400萬港元。「耀武廣場」上仗也是首度在澳洲上陣，出爭蘭威錦標，在「精緻之道」之後跑獲亞軍。

產自愛爾蘭的「耀武廣場」曾在法國服役，現由菲德文及菲敦盟訓練，與「精緻之道」一樣在轉戰澳洲前已攻下一級賽。

前領型雌馬「珍蓮驕驥」今仗也會加入戰陣，肯定會為麥道朗帶來他期望的快步速。此駒上仗角逐澳洲盃2000米一級賽時沿途領放，僅於終點線前被衝刺強勁的「卡西卡人」超越，屈居亞軍。

「卡西卡人」與備受好評的「珍蓮驕驥」將於週六再次正面交鋒，同場較量的還有「樂觀派」。該駒在澳洲盃中以約四又四分三馬位之差僅得第5名，表現令人失望。

今仗將續由貝湯美主策的「耀武廣場」於週二（4月9日）的操練中表現優異，合夥練馬師菲敦盟認為此駒將是今仗的爭勝要角。

菲敦盟說：「貝湯美說馬兒當天（週二）早上在場地馳騁時樂在其中，而他很滿意牠操練時及來到蘭域後的表現。」

「我認為週六一戰的形勢會較蘭威錦標更適合牠發揮。該仗步速緩慢，牠末段被另一匹雌馬超越。」

「有『珍蓮驕驥』在陣，對手早段應會快速上前，這將較適合擅跑長途的馬兒發揮。牠曾勝出的最長途程是2400米，而這將是一場2000米硬仗。」

「樂觀派」去年在覺士盾2040米一級賽中以1馬鼻位之微不敵香港冠軍級佳駟「浪漫勇士」，牠的練馬師比安希斯、威希斯及詹希斯有信心此駒能回復最佳狀態。

「樂觀派」從未勝出途程1630米以上的賽事，今仗跑2000米預期將會採取較為留後的跑法，而不會如上仗在澳洲盃般居前競跑，當時牠居領放馬「珍蓮驕驥」之後的第2位，但末段力弱。

「樂觀派」今仗將自最外的第11檔出閘，而前領型賽駒「珍蓮驕驥」則排在理想的3檔起步。

練馬師彭達旗下的3歲馬「雄威霸主」剛於上週六在蘭域的澳洲打吡2400米一級賽中跑獲亞軍，其後馬主決定繳逾時報名費，讓牠加入戰團。

「雄威霸主」是今屆女皇伊利沙伯錦標唯一的3歲參賽馬，在分齡讓磅賽制下將負全場最低的122磅上陣。