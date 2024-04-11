熱火環南下賺卡士 艾兆禮悉尼盃有機？

嚟緊周日沙田馬場上演11場賽事，而周六同樣有11場澳洲賽事受注，當日由早上9時45分開始，先轉播女皇伊利沙伯錦標賽馬日10場，到下午3時50分則轉播西澳洲打吡，今次潘頓未有回澳洲出戰，反而艾兆禮會到蘭域馬場客串，重點夥拍「熱火環」出戰悉尼盃，如此頻撲兩地上陣，當然有把握！

周六澳洲蘭域馬場上演4項一級賽，其中悉尼盃為3200米大長途，艾兆禮坐騎「熱火環」上年曾出戰皇家雅士谷賽期女皇瓶賽得第4名，之後易主到澳洲發展，跑過兩仗熱身充足後，上周末在蘭域馬場贏出G2主席讓賽2600米，趁弗增程有權再下一城。

女皇伊利沙伯錦標捧卡西卡人

主題賽女皇伊利沙伯錦標2000米，「卡西卡人」有望成功捧盃，此駒最近表現拾級而上，前仗全明星一哩賽跑第3名後，上回增程跑澳洲盃2000米順利補中，今次再戰同程值得重視。

另一重頭戲澳洲橡樹大賽，「妙聲交織」由人氣騎師麥道朗策騎，睇番此匹3歲雌馬至今9戰總共取得6冠2亞，近5戰更全勝而回，包括新西蘭打吡，今次堪稱人強馬勇，可以放心捧場。

至於在雅士閣馬場舉行的2400米西澳洲打吡，「有理由」上月3戰取得冠季殿各一，進度良好，其父「占美大享」曾贏過2400米新西蘭打吡，「有理由」隨時愈長愈妙，增程有分頭值得留意。