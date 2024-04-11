新馬賽成績 潘頓係5**！

今個周日將上演今季首場新馬賽，冠軍騎師潘頓為黎廐「超力量」操刀，此駒與「維港智能」、「驕陽明駒」同父，血統優良，最近試1000米直路閘擺前走最後被對手撲近，但「超力量」鬥心甚強，再度加速頂到尾得第1名，看來已準備就緒。

再睇潘頓近兩季新馬賽6次上陣全入三甲，近3次「獎金大少」及「嘉應獎昇」（2次）均順利贏馬，現役騎師中，潘頓於新馬賽累積17W亦冠絕同儕，呢位新馬考牌王肯接「柯打」，各位可以放心捧場。由於有新馬賽，今次編足11場賽事，查潘頓近9次出戰編11場賽日俱有馬贏，除了一次只取1W，其餘起孖兩次，3W兩次，4W更有4次，成績勁得誇張，必要睇實潘頓坐騎。

第3場希廐「競駿天下」剛戰潘頓接手孭133磅照贏，人馬合作兩次得1冠1季全上名，重返四班負磅減至121磅更具威力，力足連捷。

第9場四班1400米，蔡廐「金榜之星」在港上陣3次全配潘頓上名，上仗2月初同程礙於形勢一路留到包尾，車前倒後仍追回第3名，2月尾曾因不良於行退出，抖夠操足配潘頓捲土重來，補中可期。第11場賀廐「金陽飛駒」剛戰內欄衝刺不太順仍得第4名，增程換潘頓有心出擊，今次「騎師王」可以熱捧潘頓！