【分秒在握】練好氣展勁力

早前舉行沙田泥地夜賽，由於跑8場關係，因此頭場開跑時間定為7時15分，但不知何故，當跑快活谷9場夜賽事，開跑時間並非6時45分，而係刻意提早5分鐘至6時40分。其實多年以來，當跑馬地跑9場賽事時，開跑時間都係6時45分，普羅馬迷甚至賽馬從業員都已習慣，甚至深印腦海，筆者友人又好，筆者自己都好，也不止一次因這提早的5分鐘，而錯失了下注頭場的時間。若然非不得已，其實開跑時間定回6時45分，相信會受到大眾馬迷的歡迎。試想想，如果有一日，沙田10場日賽，開跑時間並非1時正，而是12時55分，相信必引起更大迴響。

今次賽事以田草C欄作賽，由於跑道較狹窄，相信前置型馬匹可以佔到形勢之利，其中三班1600米，就不妨一捧「好勁力」。此駒前仗出爭田草2000米，在甚快步速下跟前居3、4位，最終由「大至尊」後上輕勝，而「好勁力」能夠捱回一席殿軍，表現已算甚出色。上仗縮程回1800米，同樣係步速不慢，結果又係由後上馬「桃花雲」勝出，而「好勁力」則跟前跑獲季軍。來到今次，「好勁力」回師贏馬路程田草1600米，經過兩次氣量的嚴峻考驗，今次就算遇偏快步速亦冇有怕。

■長風