潘頓蔡約翰合作成個月冇W 今次攜手3駒出戰...

蔡約翰近期搏殺欠順，未能進一步拉近與伍鵬志及呂健威頭馬距離，離冠軍之路漸行漸遠，周日沙田日賽動員8駒，並找來潘頓攜手強攻，騎練今季合作無間，但自3月13日贏完「精算暴雪」之後已有1個月未再贏馬，今戰「星際快車」、「精算暴雪」與「金榜之星」分途出擊，潘頓務必為蔡約翰兵團重振聲威。

蔡約翰馬房今次布下強陣，當中由潘頓掛帥共有3駒，以蔡約翰今季頭馬數字，一哥仍屬頭號殺手，然而隨着蔡廐3及4月表現反覆，兩人合作頭馬數字銳減，3月13日「精算暴雪」於谷草1200米取勝，更屬唯一頭馬，如今練者安排原裝人馬再度誓師，大熟大勇PPG精英回師起家田草1200米途程，縱升班仍大有機會完成季內5捷。

第9場「金榜之星」今季服役3戰2亞1季全上名，2月底原本安排潘頓再爭1400米，可惜賽前驗出左前腿不良於行退賽，翌日隨即露面復課，證明並無大礙，埋門由田泰安做替工再試大閘，走勢輕描淡寫，為力爭今戰出頭準備就緒。

星際快車路合再搏

第4場另一匹騎練攜手合作的「星際快車」，乃蔡廐今季兩戰全上名自購馬新星，北半球馬來港短短日子已能熟習環境，一再交出接近走勢，前仗初出配麥道朗入Q而剛戰換潘頓繼續上名，經過兩場實戰之後，今仗再攻直路1000米，面對一眾評分漸盡路程專家，絕對有權恃質監生吞。