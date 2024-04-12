【論戰天下】內地馬主勢攻陷女皇伊利沙伯錦標

澳洲冠軍錦標日第2天賽事亦有4項一級賽舉行，重頭戲女皇伊利沙伯錦標獎金高但出馬較少，玉龍旗下一對外購雌馬可控制大局。比較上「耀武廣場」跑法上更為彈性，熱身後狀態提升，論實力相差不遠，不無反先機會。

側面進擊靠麥道朗

S1-1：兩歲馬跑一哩，高多芬馬房「側面進擊」已有3次出賽經驗，上次1400米三級賽末段追前甚多，最後得季軍表現不俗。「何其熱」子嗣而母系Speedway贏一哩且在2000米上名，相信今次跑一哩更合，唯一考慮是外檔，要靠麥道朗搭夠。

抽象先驅增程合時

S1-2：今場華禮納幾匹俱為輕磅馬，麥道朗又無緣上陣。300萬澳元周歲價的「抽象先驅」，背負家姐「日光暉映」光環備受寄望，但暫時6戰只贏過兩場周中賽事，之前挑戰分級賽無功，看上場贏馬姿態略帶懶性且1200米已略短，今增程合時，換韋紀力後上可勝。

騰雲盛世毋懼重磅

S1-3：李善及衛德俠兩個倉出馬超過半數。「騰雲盛世」每次在鄉郊馬場跑贏馬都以大超級姿態輕勝，上場玫瑰崗大場亦是十幾蚊大熱門，當然輸在跑法有點托大結果力追不及，但頭馬Whinchat亦非善男信女，縱然今次外檔重磅亦要揀先。

愛蓮莎上仗輸外檔

S1-4：莫德及高敏玲上周捧走史密夫錦標，今場亦有「愛蓮莎」叫胡。型格漂亮「盡善盡美」馬女，藍鑽石錦標跑第4後，上場轉戰金拖鞋大賽，可惜排在14檔起步全程居後再掟大彎最後第7名，終點前追勢不遜於剛捧澳洲賽馬會育馬錦標的「妙娘」，排檔改善可坐正。

暢銷搖滾賺磅上風

S1-5：「暢銷搖滾」去年步其父「摘星勇驥」後塵勝出雅閣圍錦標後，已被幾個重型單位購入股權為未來配種鋪路。上場復出跑星河大賽出閘幾乎拋跌金美琪，當無跑過。4月5日和域園試膠沙閘起步順利，沿途捉實躍躍欲試，分高賺磅跑G2兼靚檔上風。

妙聲交織2400更安心

S1-6：「妙聲交織」這匹出自「小法寶」的雌馬，早前擊敗一眾雄/閹馬輕取今屆新西蘭打吡，上場抵澳洲首戰跑葡萄園育馬場錦標，由於步速太慢，中段羅理雅「一輩子」變奏，令過程有點驚險，但最終憑較高級數後上力退對手，今次回師2400米應更安心。

雪境土著有望反先

S1-7：「雪境土著」這匹前法國賽駒抵澳後已適應水土，春季嘉年華在荷輝讓賽敗於「麒麟步」，小休秋季復出3戰由一哩跑起，上場鄧格錦標雖然再次不敵「麒麟步」，但過終點前餘勢甚佳。今次受讓「麒麟步」4磅，加上扳至3200米途程更合，邵良宇新勝唐加士打一哩賽手風順，反先不奇。

精緻之道姿態討好

S1-8：玉龍馬業去年尾在歐洲高價購入一對雌馬，在退役配種前多跑一段時間，「精緻之道」及「耀武廣場」落地澳洲首仗已在蘭威錦標串Q，前駒贏馬姿態當然討好，不過後駒發力點可能略早一點，其實計卡士兩駒在歐洲都是一級賽冠軍，「耀武廣場」以4,025,000歐元天價購入，周二朝試草地十分吸引，分頭較佳揀佢行先。「樂觀派」剛戰澳洲盃跟前表現反為失色，今次最外檔應用回留前鬥後戰略，蘭域3戰2冠1亞。「高快驥」是上年昆士蘭打吡冠軍，近仗一路跑短途根本未見真章，今回師稍合腳法路程換羅理雅要防。

愛天仙刷亮麗CV

S1-9：華禮納兩匹高分馬配強且能力高強，「愛天仙」放棄同日撼雄/閹馬女皇伊利沙伯錦標，改爭此場雌馬賽縮回一哩，雖然獎金低一截，但幕後已決定稍後將此駒在牝馬拍賣會出售，現階段當然要製造一張更亮麗CV，在「女伊」上名不如在今場多贏一仗，此部署亦非常正確，薛恩操刀排內檔，機會甚高。

蘊妮詩上回好賽績

S1-10：「蘊妮詩」去年在皇治錦標三歲馬短途賽得亞軍，今季復出次數不多，3月跑兩場三級賽上名漸入佳境。上場生日卡錦標負於上周勝出史密夫錦標的「電閃連連」是好賽績，排檔理想換上賈傑美跑，戰鬥力不減。

好漢一族平磅突圍

S2-1：西澳洲打吡上年亦有轉播，當時只得7駒角逐，結果「非惟僥倖」以悉尼馬作客身份勝出。今屆出馬多卻全為西澳受訓馬，原先最高分大熱門「閃擊奇兵」卻退出。「好漢一族」去年在西澳堅尼及北來風錦標都在「閃擊奇兵」之後分列第2及第5名，剛戰2200米負於「寶驥山稜」但本身逐步追上，今次增程平磅再鬥有權反先。