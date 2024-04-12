一堆籌碼在手 何澤堯爭復出首勝冇難度

何澤堯於剛周三谷草夜賽傷愈復出，只騎兩駒作熱身，其中的「大千氣象」後上接近跑第4名。周日移師田草循序復常，復出第2回合，何澤堯坐騎數目增至7駒，當中為呂廐「水晶酒杯」與「好勁力」重掌帥印，另在恩師方嘉柏「大千世界」及「信心星」加持下，憑此等實力馬坐騎有望帶來復出後的首勝。

自1月24日沙田泥地夜賽，何澤堯於尾場策騎「浪漫風采」落樓受傷，由於頸椎受傷及手指骨折，需要休養一段日子，其後再度飛赴瑞士Swiss Olympic Medical Centre，在臨復出前，接受一個月有關運動員的創傷治療，如今復出，騎者對於餘下馬季躊躇滿志，更重要是月底再度夥拍「金鎗六十」，肩負為馬王於冠軍一哩賽締造4連霸重任。

在周日復出第2回賽事，何澤堯與好拍檔呂健威再度合體，第11場三班1600米的「好勁力」，季初取得3捷其2由何澤堯操刀，人馬早有默契，而此匹4歲馬近戰增程效果不似預期，如今縮程重返一哩勝途，戰鬥力大為提升。另外，「水晶酒杯」原本季初由何澤堯主理，及後騎者受傷錯過贏馬機會，分別由鍾易禮與艾兆禮建功，以此駒今季於直路賽3戰得2冠1亞驕人戰績，騎者重新接手當有一定憧憬。

至於柏廐亦有不少實力馬匹力撐，縱使最合拍之「話你知」抽排14檔形勢被動，但另新接手兩駒，「大千眼界」上仗跨季休戰逾一年配黃智弘復出先作熱身，所負亦不遠，與另一匹冒起PPG「信心星」，均成為騎者爭勝籌碼。