【練馬師王】想博冧莊 還先看對手分數

上期夜賽「練馬師王」，沈集成早段場次已憑「樂捉鳥」及「智取神駒」起孖，打好根基，雖然姚本輝一度逼近，但尾場沈廐以「川河動駒」食尾胡，最終累積42分，乃今季7次封王中，分數最高一次。至於今期日賽，沈集成所派出的6駒，列陣最後5場比賽，若想博他冧莊「練馬師王」，最佳策略當然是「走地盤」玩法，事關可因應對手之前所得分數，再決定是否「入場」落注。

今期「練馬師王」掛頭牌的蔡約翰，出馬陣容極惡，極有可能會連場數胡，尤其是強配潘頓的「星際快車」、「精算暴雪」及「金榜之星」，對上一仗俱有入圍紀錄，近況有保證，不妨一併留意。

第4場「星際快車」這匹法國自購馬不論來港前後，角逐直路賽表現俱佳，最近兩戰田草1000米，同樣不敵「水晶酒杯」而屈居位置，今次兩駒再碰頭，由「星際快車」讓予對手6磅，變成同磅角逐，計數有反先條件。因第3場廐侶「小飛俠」機會一般，因此投注蔡約翰的「練馬師王」時，適宜在第4場開跑前才下注。

至於潘頓另外兩匹蔡廐坐騎「精算暴雪」及「金榜之星」，埋門都有安排試閘考驗，誠意十足，當中第9場的「金榜之星」，更試足兩課1200米泥閘，積極打磨，畢竟此駒至今3戰均只得位置，而且距離上次同主馬「神之水滴」建功時間，已超過兩年半，故戰志一層不用懷疑。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.75倍

2.蘇偉賢 7.0倍

3.羅富全 10倍

4.伍鵬志 9.0倍

5.黎昭昇 8.0倍

6.葉楚航 11倍

7.方嘉柏 12倍

8.呂健威 11倍

9.大衛希斯 25倍

10.姚本輝 28倍

11.沈集成 35倍

12.鄭俊偉 35倍

13.丁冠豪 28倍

14.賀 賢 65倍

15.文家良 200倍

21.其他練馬師(告東尼/容天鵬/韋達/巫偉傑/廖康銘/徐雨石) 85倍