【張基焦點】馬主雄風重振聲威

蘇偉賢近期成績不俗，周日沙田賽事共派出7駒參戰，不乏爭勝分子，其中「馬主雄風」今次轉配備兼縮程回師田草1400米，提防變身。另外，「金佰令」剛戰純粹因場地變化才無表現，本身一向演出準，今次換人上陣，若有賠率則值博。4歲「江南盛」質新馬落到五班已有爭勝條件。「佳意馬」同樣降班，三落四及強配布文出擊，亦不能輕視。

第9場四班1400米，「馬主雄風」今季可能已經輸怕人，但上仗谷草1800米落敗後，刻意小休一輪，亦安排運上從化操練，工夫重新做起，上月尾於從化試泥閘走來充滿新鮮感，兼且輕易拋離對手。今次除了無用的眼罩肯定有幫助，昨朝刻意於沙田出大圈跳一段，由希威森親自出試相當醒神，1400米屬贏馬路程，況且已減夠分，今場對手各有缺點，機會不可多得，值得重視。

第10場三班1400米，「金佰令」今季整體的演出算穩定，經常冇W都有獎金，況且跑法瓣數多，放頭、跟前及留後皆可，而且谷草或田草均無拘，場地性能廣泛，剛戰只因地淋才跑得差，復課喜見馬身脹卜卜，狀態依然好弗，今次改用湯普新成冷門，亦要留神。

第2場五班1200米，「江南盛」初次上陣即於四班田草1000米得冷門的季軍，反映質素並非太差，因此今回突然除防沙眼罩及綁脷帶，改用交叉鼻箍兼且落到五班應該有啲着數，重點是對手實在太弱，配合3檔好位，當然要吼。

第3場四班1400米，「佳意馬」三班落四班有優勢，只忌細馬孭重磅，剛戰開始有走勢，而此駒於外國擅長擺前走，跑1400米亦有頭有尾，今回換布文死磅較少，狀態亦來得啱啱好，質新4歲馬在港未見真章，小心今仗即郁手，不能輕視。