【進階選項】勝意後上橫掃

冠軍賽馬日尚有兩星期便舉行，3項一級賽入選馬匹名單日前已公布，較可惜是「金鑽貴人」勝出短途錦標後，翌日驗到左前腿管骨骨裂要接受手術，因而未能衞冕今屆主席短途獎。馬王級鐵馬終敵不過傷患，不過牠已做晒甚至超出本分的成績表，希望短途馬王盡快康復，亦藉這個機會真正休息放一個長假。「金鑽貴人」與「金鎗六十」大家都是一流佳駟，後駒本出自名種「金獎章」，在美國此血系早已出過多匹馬王馬后，反觀「金鑽貴人」的父系「史雲尼斯」無論服役戰績抑或配種成就都只是不過不失。

不過香港馬圈好特別，與外界巿場不同，「遙遠星空」子嗣賣價可以貴過「至高無極」，所以上周悉尼復活節拍賣會，香港馬會代理揀馬好容易，只向受歡迎種氏入手，結果買了「遙遠星空」及「豪華房車」各一匹子嗣。「金鑽貴人」是同父馬中破格例子，但其餘是否無戰鬥力？又不是，季內「萬眾開心」、「實力派」等都交出頭馬，不過以中班為主，今次第7場的「勝意」可能前景較佳。上場初出已受熱捧，可惜排檔差，出閘後未見潘頓手勢盡搶，反而中間外疊唔上唔落，雖然蝕位無數，但直路亦肯追上取得季軍，同場亞軍「同祥和順」再出大勝開齋。有過一次實戰經驗，「勝意」雖然排檔只移入兩格，但此組夠快馬帶住，只要攝到二疊留力，直路鬥後勁贏面甚高。

第5場「安康萬里」兩歲在紐以高價50萬紐元售出，出自曾在港大家族的父系「盡善盡美」，昔日子嗣「崇山寶」、「紅衣醒神」亦為港爭光不少，不過此匹殿堂級種馬今年已鳴金收兵。「安康萬里」初出外檔蝕到盡第4，再出1檔被迫放頭最後又第4。今場排檔又移出，會否用中間落墨走位？根據經驗，這類跑法可前可後但仍接近的質新馬，十居其九是天資聰穎的超班馬，布文騎過一次懂發揮，呂健威近期攻勢擺明衝冠，值得重視。