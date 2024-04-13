【三重彩地帶】返強項「遇」神殺神

第6場四班1000米，姚本輝的質新馬向來都有保證，好開甚少一招了，「酷霸王」熱身後次仗入Q，再出補中，表現循序漸進，險勝只加5分仍跑四班賽，阻力不大；「英雄戰歌」上仗在劣勢下差點追贏「酷霸王」，表現有驚喜，博兩匹初踏升軌的3歲馬再次同進三甲，策略複式雙膽。

「嘉應勇士」流鼻血復出，賽前3閘走勢俱佳，能跟「我為您」兩度串Q，跑出水準實力值四班頂。「日日型」及「精彩勇士」季內連敗減分，無疑已有點走下坡，但食老本爭一席仍夠分量。

第8場二班1200米，「幸運遇見」上場初跑1400米，欠缺路程經驗下只不敵「競駿輝煌」及「馬林」兩匹勁旅得第3，表現合格有餘，自我增值後重返最強的1200米，自然更有把握，艾兆禮晨課一手摸實，高度重視，馬膽不作他想。

「旺旺神駒」三升二後跑了4場都避開首本1200米，雖然未再上名，但上次跟「幸運遇見」同場兜大彎追回第4，試馬味濃，仄準後回師1200米可重現真身。「增有」季內已獲2W3P穩中有進，由中距離縮落1200米賺多少級數。蔡廐雙雄「魅力寶駒」及「精算暴雪」如日方中，配腳必備。■海東