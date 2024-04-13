【J臣研究所】同得威試閘吸引

馬會公布將每月養馬費減8,200元，初落地馬首4個月再減5,000元，退役馬額外資助馬主50,000元運出香港，都真係簡單直接，首先現在因為有從化馬房關係，如果馬匹運上運落其實每月養馬費係多咗好多，呢筆8,200元剛好幫到手。另外，過去唔少新馬因不適應香港環境受傷要退役，多了5,000元津貼有助減低馬主買馬風險。至於最後一招先絕，舉個例，如果馬主要運隻退役馬返澳洲頤養天年，單程飛機大約港幣20萬元，現在計落原有按金加上馬會補貼，變相以後如果馬主願意自行運走隻馬，冇再多嘅額外開支之餘，同時可吸引馬主申領替補馬匹入口資格，一隻出一隻入，雖然現時換自購馬最少要70分，但如果馬會再降低換馬分數到70分以下，咁換馬就更加容易，相信真係有助挽回養馬量跌嘅問題。

今季第1次跑新馬賽，頭場成組馬中有5隻都喺近期試同一課大閘，算係容易比較，而喺呢5駒當中，明顯走勢最好都係「超力量」，大閘所見出腳純熟且前速夠快，今場應夠速度切入放頭，不過係有啲顧忌馬房甚少一出即勝馬，配潘頓必成大熱，唔抵博。

不如冷冷哋試隻「同得威」，佢同「超力量」同一課閘，不過喺中檔沿途跟實冇點騎，過終點後稍為鬆開兩步就湧上，計馬其實上年尾已運港，操足半年才跑，比起同場多匹對手着數好多。「聖托里尼」前速不俗，亦值得留意。至於3隻「加州」系馬中以「加州星馳」款頭最靚，都要拖一票。