【耀眼精選】快樂高球走勢熟

今季首場新馬賽估唔到吸引到9駒參戰，睇賽前備戰工夫，嚟自南半球嘅幾匹2歲馬進度明顯較好，試閘都見有基本速度，相信大部分同業都會圍住呢幾馬揀。不過筆者反而想睇睇3匹「加州」系馬跑成點，尤其東廐嘅「加州活力」同「加州星馳」，呢對馬血統有來頭，有高班台型，試閘就唔係太養眼，只係拉士幾步見追勢，若果賠率吸引嘅話或者會買少少。

筆者雖然有借助電腦將馬匹實力數字化，但受技術同時間所限，冇涉獵到其他數據。其中一項筆者一直冇肯定答案但又想知嘅數據，就係單個賽日初出馬最多可以贏幾場？印象中，在21年6月13日嘅沙田日賽，可能係最多呢類不明物體贏馬嘅一日，咁啱得咁蹺又關「加州」系事，事關當日頭場編跑新馬賽，贏馬嘅就係首次現身、上個月由香港威到去杜拜嘅「加州星球」，同日仲有之後贏到過百分嘅蔡廐「風火戰駒」、同埋筆者有份投注嘅「一定讚」同「燈胆友」呢對冷門插班一出即勝，全日11場有4匹初出馬奪冠。

今次多匹初次出賽馬中，「快樂高球」、「卓越蒨鋒」試閘走勢熟如舊馬；「勁先生」血統早熟可早用、「魯班精神」有質；「龍之珍」名種之後，筆者都會捧場。