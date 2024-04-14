【分秒在握】計完數仍向虎山行

今季跑了577場賽事，共產生了578匹頭馬，當中丁冠豪贏出4W，佔總數不足1%，準確點來說是0.7%，看到這堆數字，也有點懷疑今次的推介是否正確，不過「定數」既有實力，加上又有形勢之助，因此還是決定偏向虎山行。

純計數字，0.7%的確相當嚇人，而丁廐對上一匹頭馬已要數到1月24日的「世澤歆星」，換言之已足足兩個半月未勝。不過，上周日丁廐已有「永勝金駒」及「聚風雲」一冷一熱上名，好可能係反擊攻勢的序幕。今季方出道的「定數」，熱身一仗後，第2次上陣已成功打開勝門，除了力擒該場1.6倍全熱門「非凡達」之外，兩駒更掟開馬群近6個身位，名副其實係單打獨鬥的局面，由於「定數」贏「非凡達」只四分三馬位，因此賽後只加了6分，仍能夠繼續在四班上陣。

不過，贏馬之後，「定數」卻決定進行閹割手術，而這個決定，馬匹自然要休息較長時間方可再上陣，因此上仗再出，已相隔兩個半月。基於以上一堆資訊，在充滿不確定性下，上仗「定數」復出爭1400米，既要負133重磅，又不幸抽了個14檔，居然仍只得6.2倍，在筆者眼中是非常有信心，而跑落之下，果然表現不俗，搶前守第2位只負於「陽光勇士」入Q，雖然贏不到，但就反映馬匹健康及心理均無太大影響。

來到今次，「定數」雖然繼續要負重磅及排外檔，不過環顧同場對手快馬欠奉，相信此駒縱排外檔亦可以及早切入，且看條件齊備下，又能否替練者爭取到寶貴頭馬了。

■長風

第9場 2定數 3金榜之星

9信心星 7天威