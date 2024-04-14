【賽後報告】時時稱心大慢閘 旗幟鬥士心律不正

是日賽後報告撮要：

第2場：賽後，布文報告，「洪運派彩」於賽後被發現將舌頭擱在口銜鐵上，他向馬主及練馬師建議下仗讓此駒綁上繫舌帶作賽。被查詢有關「全城帶勝」的進步表現時，練馬師巫偉傑表示，此駒自上仗後在7日內再次上陣，因此他在此期間安排此駒輕鬆操練以培養新鮮感，以及是日替牠除去頭罩作賽。他說，此駒因而居於略為靠前的位置，並且走勢良佳，他將此歸功於是賽早段及中段沿途的步速較標準時間為慢。

宣佈覆磅完畢前，小組觀看巡邏影片，以確定是否有理據代表第4名馬匹「佳景臨門」的馬主及練馬師，抗議「駿先生」的第3名資格。「佳景臨門」的騎師潘頓未有提出抗議，而考慮到兩駒過終點時相距半個馬位，小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。其後小組就潘頓不提出抗議的決定而召見他。潘頓表示，他覺得坐騎在直路上有足夠時間推進上前超越「駿先生」，而且觸碰是於接近終點時發生，他認為提出抗議的理據不足。

第3場：被查詢時，見習騎師鍾易禮表示，進入直路後，「美麗邂逅」在「妙芳華」與「友盈友福」之間受困而未能望空。他說，過了300米處後，他嘗試將坐騎移至「友盈友福」外側以望空，但因當時「佳意馬」略為向內斜跑而未能做到這點。他續說，「美麗邂逅」持續在「友盈友福」之後嚴重受困而未能望空直至跑過終點。被查詢是否有機會於過了150米處後將坐騎推進至「友盈友福」內側時，見習騎師鍾易禮表示，他專注於將坐騎移至「友盈友福」外側，未有察覺到該駒內側出現空位，但表示對於實際上能否讓坐騎佔取該位置有所保留。小組告誡見習騎師鍾易禮，只要情況許可，他在類似情況下應確保讓坐騎把握出現的任何空位。賽後，獸醫報告，「美麗邂逅」左後腿管骨部位有傷口。

第5場：「戰鬥英雄」起步後不久嚴重失蹄，導致騎師陳嘉熙被拋下，而此駒其後在鞍上無人下完成賽事。陳嘉熙隨後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他不適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

第6場：賽後，賀銘年報告，「酷霸王」在直路上未能追前並表示他認為這可能是因坐騎負磅較上仗勝出時增加，以及坐騎或未能適應「好至快地」的場地狀況所致。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

第7場：賽後，潘頓報告，由於賽事早段步速較標準時間為慢，「勝意」在直路上難以顯著追前，但他對坐騎在此情況下的表現並不感到過於失望。「超勁火力」內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

第8場：賽日「精算暴雪」早上被小組按照獸醫意見（右前腿不良於行）著令退出。

第9場：被查詢時，霍宏聲報告，他賽前打算讓「定數」佔取前列位置，但坐騎躍出時因踢到自己而失蹄，以致與「澳華威威」互相觸碰及失地。他說，因此他選擇於早段將坐騎留後，以免坐騎消耗氣力上前。他續說，「定數」於早段沿途搶口，當時他嘗試讓坐騎在「金榜題名」之後取得遮擋，因此，與其持續約束坐騎以取得遮擋，他選擇自900米處起讓坐騎展步上前以佔取「青春力量」之後有遮擋的位置。他表示，儘管坐騎須走第3疊，但他於中段沿途能夠讓坐騎取得遮擋，其後坐騎於直路上在催策下外閃，衝刺僅屬一般。賽後被發現發出異常呼吸聲。

第10場：「話你知」直路早段在催策下外閃。賽後被發現口部有血。被發現左後腿有傷口。賽後被發現失去左後蹄的蹄鐵。

第11場：「時時稱心」開閘時四蹄滯立，因而失地。賽後，見習騎師黃智弘表示，「旗幟鬥士」於陣上走勢良佳，但在直路上對催策毫無反應並墮退。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒心律不正常。