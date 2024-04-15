本土騎師捍衛皐月賞 戶崎圭太成功擊退雷神

尋日喺日本中山競馬場，舉行咗日本三冠大賽首關皐月賞(日本二千堅尼)，呢場共17匹三歲精英角逐嘅2000米一級賽，末段競爭相當激烈，3駒以半馬位距離分先後，最終戶崎圭太策騎Justin Milano，以破紀錄時間1分57秒1後上贏馬，莫雷拉策騎Cosmo Kuranda力追以頸位不敵得亞，川田將雅策騎Jantar Mantar屈居季軍。

由友道康夫訓練嘅Justin Milano，今仗完成3戰不敗驕人紀錄，而此駒已經報名葉森打吡，不過練者表示暫時仍會集中本土發展，下一場目標就會係5月26日舉行嘅日本打吡大賽。

戶崎圭太臨門力拒莫雷拉來犯，粉碎後者上周甫來即贏櫻花賞，相隔一周再贏G1好夢，近年嘅皐月賞，雖然不乏海外騎師加入戰團，往績依然大利本土騎師。以近7屆賽事，除咗一屆由長駐日本嘅李慕華勝出外，就由3位本土騎師包辦各贏兩屆，包括已掛靴從練福永祐一、橫山武史同戶崎圭太，後者對上一次贏馬，於2018年策騎「金紀元」勝出。

至於雷神雖然失落呢場G1頭馬，但尾場憑「里見」系名下Satono Reve埋齋下，全日成功中三元。