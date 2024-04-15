【賽馬以外】龜兔賽跑故事 真係咁容易？

賽馬吸引人嘅地方，就係往往都畀到驚喜大家。好似啱啱禮拜六馬會轉播嘅澳洲女皇伊利沙伯錦標，6歲馬女「珍蓮驕驥」雖然一向放頭威力大，但明明之前跑同樣係2000米嘅澳洲盃，畀「卡西卡人」追過飲恨，今次面對更強對手以為唔得啦，點知佢哋索性嚟一招超級大逃，本身起步唔算太快，但騎師畢迪倫搏命隊前，跑咗中間已經掟甩晒，據知曾經試過甩開馬群91米，真係一條街咁遠，入直路都知其他馬無可能追到佢，結果大逃得手狂贏6.5個馬位，全球馬迷都好訝異喺一場一級賽，可以出現呢種大逃贏馬嘅鏡頭，筆者覺得可以寫入史冊。當然同場嘅對手就唔係咁睇，好似麥道朗賽後就留低一句：「尷尬囉。」

講真，呢類大逃跑法真係膽搏膽，首先要騎師好了解匹坐騎，同埋對佢有信心，先夠膽咁樣狂放。可惜呢類跑法喺香港就真係冇咩機會發生，因為筆者都講過，萬一有騎師大逃輸咗，輸得遠都算，萬一輸啲啲，隨時畀競賽小組罰你判斷錯誤，停賽6至8日都唔奇，既然成本咁大，自然冇騎師會咁做啦。

雖然喺香港嘅賽事就應該少啲見到大逃遮，但今季喺練馬師榜就出現咗大逃嘅場面，講緊就係喺12月尾放甩一條街嘅伍鵬志喇，筆者一度都以為只要Pierre再加多幾錢肉緊，應該可以大逃成功，就算最後150米好似「珍蓮驕驥」咁腳軟行返終點都冇問題啦。點知人同馬始終都有唔同，搏就一輪就真係搏咗，最近呢3個幾4個月，伍廐攻勢真係放緩咗，加埋運氣又唔係佢嗰邊，尋日「精明選擇」咁都影輸跑第2名嘅鏡頭，季初根本唔會出現，結果畀尋日連中三元嘅呂健威，追至只係得番5場領先優勢，莫非龜兔賽跑故事，會喺今季香港馬圈發生？

先利申，去到呢一刻，筆者覺得無論伍鵬志抑或呂健威最後成為王者，都係實至名歸，話晒兩位都係華人倉主，絕對冇話偏心邊一個，而對佢哋嚟講，呢個冠軍都極有意義，因為佢哋從未攞過，若然伍鵬志從練第2季就封王，固然犀利，但威哥近年有馬王「金鎗六十」贏唔少大賽，若然做埋冠軍，亦更加美滿。只係去到呢一刻，後上嘅一方勢頭真係好勁，反而一直放頭嘅就真係捱緊，先至令筆者諗起龜兔賽跑呢個故事。

再用多少少數字分析，伍、呂兩廐養馬量都逾70匹，即係話單計數目，兩個嘅子彈係差唔多。但如果睇埋佢哋兩個馬房嘅今季出賽次數，或者畀到多少少啟示大家。伍鵬志今季擅長安排廐內馬匹密密跑，好似周三有份上陣嘅「無敵精英」，已經係季內第14次上陣，而伍廐暫時嘅出賽次數係446次。反而呂健威今季嘅出賽次數，原來只得345次，足足少咗101次。雖則話跑得多就減分快，但馬匹體力真係付出咗，若然再無新血喺呢個時間接棒，形勢真係唔樂觀。

反而呂健威由於出馬總數較少，依家佢嘅勝出率有14%，若然威哥真係部署最後呢一段先發力，派馬數目隨時增加，咁就比較容易爭取更多頭馬，況且如果講呢一刻啲質新馬進度，威哥仲有「安康萬里」、禮拜日列正選嘅「龍之輝」、仲有「合夥奔馳」、「獨步天下」、「綠族豐收」、「開心寶寶」呢類質新分子。反觀伍鵬志真係再睇吓「精明選擇」，同埋抖咗一輪嘅「堅闖」，禮拜三上陣嘅「嘉應喝彩」能否及時回勇，而最近加盟嘅「美麗第一」都肯定會盡用，究竟最終結果會點？相信過多一個月，應該會有清晰啲嘅答案。

■山無陵