呢兩件旺門綵衣 周三出3隻呀~

馬蹄鐵是幸運的象徵，而近期「加州」及「川河」系馬主亦都是馬圈最有運的代表人物。「加州星球」在港贏完G1再遠征贏阿喬斯短途錦標，馬主家族威風八面！而最近亦見到「川河佳駒」勇奪澳洲唐加士打一哩賽，繼而上周三谷戰再有「川河首駒」及「川河動駒」起孖，「川河」系馬主一家亦旺，今次必吼爭取連捷的柏廐「川河首駒」，至於巫廐「加州德至」及東廐「加州一寶」同樣要留意。

擅長谷草出擊的方嘉柏，自從於2月尾憑「鈁糖武士」於谷草食胡，直至上周三才憑「川河首駒」再於「主場」交出頭馬，既然手風轉順，相信谷草頭馬陸續有來。

睇番今次第9場乘勝追擊的「川河首駒」，上周三跑谷草1650米雖然只贏馬頸位，但負134磅兼遇上慢步速仍追贏，狀態的確大勇，難怪相隔一周趁勇再攻勝途谷草一哩，雖然回升三班但負磅減至121磅，隨時展現更強威力。

至於前東廐副練巫偉傑，今季開倉亦得到「加州」系馬主支持，第6場四班1200米，澳洲自購馬「加州德至」來港後交由巫偉傑訓練，第2仗已跑獲亞軍反映質素，再經過一輪作賽吸收經驗，上仗初跑谷草只輸4個馬位亦有進步，可見已適應水土，今回三降四班上陣，表現可期再進一步。

第5場三班1200米，東廐「加州一寶」久沉及1月敗後驗出右前腿不良於行，但抖夠操足勿輕視。睇番2月中試閘後曾缺課幾日，但上月試兩課大閘，體弱復出必盡拚。就信馬主旺勢，一於買「川河」及「加州」系贏位過關！