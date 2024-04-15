【差1W畢業】馬場歐陽震華 周三上演大結局！

近排晚上重播《賭城風雲》，歐陽震華同三哥苗僑偉，就快來個終極大對決，不過近期馬場版歐陽振華蘇偉賢，手風順到不得了，分分鐘周三就上演大結局喇！

蘇偉賢近6次賽事共摘下7W，累積25場頭馬，當中五班W佔10場，按照新例只計算當中2場，即是賢廐現時有17場有效頭馬，只要再添一場非五班W，即能夠達標上岸。

第6場四班1200米上陣的「精明勇駿」，上兩季由何良訓練下兩季都能交出頭馬，到今季何良散倉由蘇偉賢接手，首戰已攻下五班，贏馬後狀態下跌，但近日又再回起，近3戰得2亞1殿，上周三只鬥輸給大勇新勝馬「合夥奔馳」獲亞軍，今次隔一周再戰谷草1200米，擺到明唔服氣要補中，照計強手已去，僅負116磅輕飄飄有利，各位睇實了。

第8場四班1650米與「精明勇駿」馬主息息相關的團體馬「勇進齊心」，近3戰亦兩度報捷，分別擊敗「光明先驅」及「冠寶駒」，剛戰贏馬過終點後更愈走愈勁，狀態確是甚弗。楊明綸與「勇進齊心」亦極為合拍，此匹賢廐馬歷來3次勝仗都是由這位華將包辦，今回四班再臨只加了6磅，續配楊明綸料可摘下今季第3捷。

另外，第7場三班1200米的「非凡之星」雖然延遲報名後加入，但同倉上周日的「赤火驍龍」也是延遲加入而拚入Q腳，「非凡之星」不用懷疑戰意。而且馬匹早前2月曾在田草與兩匹質新好馬「明亮天下」及「競駿輝煌」攜手上名，今次突然轉爭谷草，恃級數可與敵周旋，有分頭值得一敲。

今期蘇偉賢尚有兩戰接近的「德薩斯」及「彪形猛將」出戰，連同剛在從化贏大閘的8捷馬「巴基之友」與今季曾勝五班的「恆駿之寶」，有望問鼎周三「練馬師王」，不妨投注吧！