羅富全嘅勁無敵 係潘頓主動索騎！

羅富全上周三谷草夜賽憑「本領非凡」贏馬捧盃，跑馬地已經連贏兩期，季尾展開攻勢，周三晚一批谷戰精銳部署出擊，「南區旺」換鍾易禮減磅上陣，「勁無敵」落班即強配潘頓，再加上「幸運旅程」與「伊臣」由巴度搏殺，羅富全力爭谷草夜賽3連勝。

經歷過季初一輪旺盛攻勢後，羅富全部分舊馬需時減分回氣，在生力軍尚未成功銜接之際，季中戰績難免受影響，靜極思動下近期續有復甦表現，除了質新分子成為搶分籌碼，部分評分下調舊馬回復有利形勢，陸續以頭馬交代。羅廐最近兩場谷草頭馬「獎星」及「本領非凡」同樣降班即敲響勝鼓，故同類分子宜優先留意。

周三晚頭場首度降至五班參戰之「勁無敵」，落班即由潘頓接手展現無比戰意，而據羅富全透露，原本湯普新報名公布前，曾向其索騎，但潘頓原來已捷足先登，以一哥索騎動態，相信也睇好馬匹在五班有能力爭勝，故此機會樂觀。

尚有第6場重配鍾易禮的「南區旺」，今季很遲才復出，反而造就有更充沛體力，近仗走勢循序漸進，快鬥快場合，以超輕112磅迎戰，有力爭取佳績。

幸運旅程評分有利

由巴度出戰兩駒，第5場「幸運旅程」季初取得3連勝，經過長時間評分下調，已經返回對上一場頭馬力壓「顏色大皇」時之67分水位，今戰強手無多，加上排2檔好位，必然把握黃金機會。至於第7場「伊臣」也是谷草1200米專家，上季兩捷同程由巴度一手包辦，在兩場三班1200米情況下，巴度為羅廐兩駒壓陣，也是不容忽視。